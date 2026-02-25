Senior 63+ elektriker sökes till flexibla uppdrag i Göteborg
2026-02-25
Vill du jobba som elektriker - på dina villkor och med din erfarenhet i fokus?
Alert Senior Göteborg söker nu erfarna seniora elektriker (från 63 år) för varierande servic- och installationsuppdrag hos både privatpersoner och företag. Du får möjlighet att utföra elarbeten, felsökningar, installationer och enklare serviceuppdrag där din erfarenhet gör stor nytta.
Hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill arbeta.
Du är rätt för oss om du:
Har flera års erfarenhet som elektriker, gärna som serviceelektriker
Har gällande auktorisation eller motsvarande dokumenterad yrkeserfarenhet inom elinstallation
Arbetar tryggt, noggrant och enligt gällande elsäkerhetsregler
Har gott kundbemötande och yrkesstolthet
Är självgående och lösningsorienterad
Har B-körkort
Det här får du hos oss:
Flexibla uppdrag efter din tillgänglighet
Trygg och seriös arbetsgivare
Tydliga uppdrag, god planering och support
Möjlighet att fortsätta arbeta aktivt med det du är bäst på
Alert Senior värdesätter din kompetens och ser erfarenhet som en styrka.
Intresserad?
Skicka din intresseanmälan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://alertsenior.se Arbetsplats
Göteborgs kommun Jobbnummer
9764201