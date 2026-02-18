Senior 63+ butikspersonal sökes till löpande uppdrag i malmö
Alert Senior i Västerås AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alert Senior i Västerås AB i Malmö
, Vellinge
, Göteborg
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Senior kompetens från 63 år och uppåt, eller pensionär, sökes för löpande uppdrag som butiksbiträde/butikssäljare.
Alert Senior är ett certifierat bemanningsbolag med kollektivavtal. All vår personal är fullt försäkrad och vi erbjuder marknadsmässiga löner.
I rollen som butikspersonal kommer du att hjälpa till med olika arbetsuppgifter i butiken. Kassavana är en mycket stark merit.
Vi söker dig som är framåt, positiv och målmedveten, och som trivs med att möta nya människor. Du brinner för service och ser det som en självklarhet att överträffa kundens förväntningar.
Arbetsuppgifterna är varierande och du bör uppskatta en omväxlande arbetsdag.
Sök fler lediga tjänster på www.alertsenior.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekryteringmalmo@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://www.alertsenior.se Arbetsplats
Malmö Kontakt
Niclas Herslow rekryteringmalmo@alertsenior.se 0703626744 Jobbnummer
9750928