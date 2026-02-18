Senior 63+ butikspersonal sökes till löpande uppdrag i malmö

Alert Senior i Västerås AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-02-18


Senior kompetens från 63 år och uppåt, eller pensionär, sökes för löpande uppdrag som butiksbiträde/butikssäljare.
Alert Senior är ett certifierat bemanningsbolag med kollektivavtal. All vår personal är fullt försäkrad och vi erbjuder marknadsmässiga löner.
I rollen som butikspersonal kommer du att hjälpa till med olika arbetsuppgifter i butiken. Kassavana är en mycket stark merit.
Vi söker dig som är framåt, positiv och målmedveten, och som trivs med att möta nya människor. Du brinner för service och ser det som en självklarhet att överträffa kundens förväntningar.
Arbetsuppgifterna är varierande och du bör uppskatta en omväxlande arbetsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekryteringmalmo@alertsenior.se

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973), http://www.alertsenior.se

Arbetsplats
Malmö

Kontakt
Niclas Herslow
rekryteringmalmo@alertsenior.se
0703626744

Jobbnummer
9750928

