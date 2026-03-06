Senab söker Account Manager till Göteborg - Näringsliv
2026-03-06
FÖR INREDNINGSAFFÄRER INOM NÄRINGSLIVET
Senabs första inredning såg dagens ljus 1975 och i dag är vi en av Nordens ledande leverantörer till både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. I över femtio år har vi väglett projekt - ofta tillsammans med arkitekt - från inventering och hållbara val till logistik och förverkligandet av kundens behov. Och det tänker vi fortsätta med.
För vi vet att när människor mår bra och får växa med sina utmaningar, spirar också verksamheter. Vår filosofi är att inredningen utgör en viktig pusselbit i det genom att skapa rätt förutsättningar på jobbet. Vi kallar det för inre kraft - skillnaden vi vill skapa tillsammans med dig som är nyfiken på oss.
Precis som i våra uppdrag vill vi fortsätta utvecklas - både som team och som affär. Därför söker vi nu en Account Manager till vårt kontor i Göteborg, som ska ha fokus på att göra affärer i det privata näringslivet. En person med drivkraft att utveckla nya och befintliga affärer - så att vi kan fortsätta att växa på ett ansvarsfullt sätt.
Är detta du?
Ett personligt intresse av möbler och inredning, liksom erfarenhet från inredningsbranschen, underlättar så klart. Men - det är inte det som avgör om du är rätt person. För oss är det viktigare att du har god kunskap om försäljning till företag inom näringslivet, du ha förmågan att definiera affärsmöjligheter, utveckla befintliga samarbeten och därefter skapa projekt av dem.
Du är trygg i att arbeta affärsnära med kundens verksamhetsmål, projektkrav och ekonomiska förutsättningar - och kan omsätta dem till kvalificerade och konkurrenskraftiga erbjudanden.
Om rollen
Hos Senab får du en affärsdrivande roll där du ansvarar för att skapa nya kundrelationer och utveckla spännande inredningsprojekt i regionen. Ditt fokus ligger på att tidigt identifiera projekt hos företag inom Göteborgs näringsliv och utveckla dem till affärer.
Som Account Manager arbetar du självständigt och proaktivt med att hitta nya affärer, bearbeta kunder och driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslut. Du gör det med uppbackning av erfarna Account Managers och ett starkt internt team. Nära dig i vardagen arbetar projektkoordinatorer, hållbarhetsexperter, inredningsarkitekter, inköpare, anbudsspecialister samt leverans- och monteringspersonal. Tillsammans säkerställer vi att kunden får rätt helhetslösning - funktionellt, ekonomiskt och långsiktigt.
Du säljer inte bara möbler - du är med och skapar inspirerande miljöer där både människor, idéer och företag kan växa. Du förespråkar alltid lösningar, tjänster och projektledning där hållbarhet och återbruk är en del av erbjudandet.
Du blir en del av Region Väst med Göteborg som primärt arbetsområde och ett team av engagerade kollegor som gärna delar kunskap, inspiration och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Representera Senab i kundmöten, branschforum och andra affärssammanhang
Identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga och potentiella kunder och omvandla dessa till värdeskapande erbjudanden
Utarbeta och presentera kvalificerade produkt- och affärsförslag baserat på kundens verksamhetsmål, projektkrav och ekonomiska förutsättningar
Arbeta aktivt med befintliga ramavtal och avtalskunder
Leda och samordna framtagandet av tidsplaner, budgetunderlag och projektstrukturer tillsammans med interna projektkoordinatorer
Följa upp kunddialoger och säkerställa framdrift i affären
Driva affären hela vägen till avslut och långsiktigt samarbete
Uppfylla försäljningsmål, lönsamhet och budget i linje med företagets strategi
Ha en djup och aktuell förståelse för Senabs totala erbjudande och aktivt bidra till att stärka företagets marknadsposition
Din bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig som är en driven och självgående relationsbyggare med gedigen erfarenhet av B2B-försäljning och som trivs i en proaktiv och affärsnära roll. Du har ett tydligt affärsmannaskap och motiveras av att skapa lönsamma projekt - både genom att utveckla befintliga avtal och genom aktiv nykundsbearbetning.
Du arbetar strukturerat och resultatorienterat, med en konsultativ och lösningsfokuserad approach. Du är skicklig på att förstå kundens behov på djupet och omsätta dem till värdeskapande erbjudanden. Samtidigt är du stark på uppföljning och van att driva processer hela vägen till avslut.
Som person är du nyfiken, respektfull och generös med din kunskap. Du trivs med att vara ute hos kund och bygga långsiktiga relationer som skapar värde - för både kunden och för Senab.
Extra meriterande om du har
Erfarenhet av B2B-försäljning både nationellt och internationellt
Erfarenhet av komplexa inredningsprojekt eller liknande affärsupplägg
Förmåga att prissätta, göra avslut och skapa långsiktiga affärer
Branscherfarenhet från liknande uppdrag och roller
Vi erbjuder dig
En utvecklande roll där din insats syns och där du får möjlighet att påverka kunders arbetsmiljöer
Kunniga och hjälpsamma kollegor i en kultur som präglas av samarbete och kompetensdelning
Spännande kundprojekt och ett ansvarsfullt arbete i en omväxlande miljö
En välrenommerad arbetsgivare med en stark position i inredningsbranschen
Inspirerande arbetsmiljö med kontor & showroom i fiskhamnen i Göteborg
Möjlighet att arbeta med välkända produkter och varumärken
ÖVRIG INFORMATION
Krav: B-körkort
Placeringsort: Göteborg
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Senab AB med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten via annonsen på whitefield.se - vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7343258-1879888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Whitefield Rekrytering AB
(org.nr 559508-5688), https://whitefieldinterimrekrytering.teamtailor.com
United Spaces Gothenburg (visa karta
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
