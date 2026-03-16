Semestervikarierande sjuksköterskor till Hallsbergs kommun!
2026-03-16
Nu söker vi sjuksköterskor till sommaren 2026 där semestervikarier erbjuds 400kr/h under perioden v.25 - 32.
Om verksamheten
För att förtydliga det förebyggande arbetet har Hälso- och sjukvårdsenheten bytt namn till Enheten för hälsa och förebyggande arbete, EHFA. Vi jobbar för att få in kompetensutveckling på schemalagd arbetstid samt att vi nu provar att utöka våra två största distrikt med varsin undersköterska med utökad delegering. Hallsbergs kommuns hälso- och sjukvårdsenhet är indelad i fyra geografiska områden.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Hallsbergs kommun kommer du tillsammans med det multiprofessionella teamet och i nära samarbete med vårdcentral och patienten arbeta utifrån personcentrerad vård. Du kommer självständigt att bedöma, planera, organisera, delta i utskrivningsplaneringar och utföra medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov.
Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt att du fungerar som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad distriktsjuksköterska/sjuksköterska
Har B-körkort
Har en god datorvana där du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver
Behärskar svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med dem vi är till för, samt dina kollegor
Har dokumentationsvana i verksamhetssystemen NPÖ, Pascal, MCSS (digital signering) och Lifecare
Känner dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du är en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter.
Har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta då du kommer att arbeta i team med andra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och enhetschefer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom kommunal hemsjukvård eller är specialistutbildad inom relevant område. Övrigt som även är meriterande:
Distrikssjuksköterska
Geriatrikutbildning
Psykiatriutbildning
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningarna är timvikariat under perioden v.25 - 32, med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-06.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115744".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.Hallsberg.se
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
694 80 HALLSBERG Arbetsplats
Hallbergs Kommun Kontakt
Lina Lager lina.lager@hallsberg.se
