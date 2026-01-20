Semestervikarierande kundtjänstmedarbetare till Blekingetrafiken
Region Blekinge / Kundservicejobb / Karlskrona Visa alla kundservicejobb i Karlskrona
2026-01-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vi söker semestervikarier till vår kundservice i sommar!
På kundservice och serviceresor, som är en av tre enheter samlat under varumärket Blekingetrafiken, är vi ett team med varierande arbetsuppgifter.
Allt från att koordinera fordon och beställningar inom serviceresor; närtrafik, färdtjänst och sjukresor till att erbjuda våra kunder trafikupplysning. Nu söker vi semestervikarierande kundtjänstmedarbetare, ta chansen att skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet genom att jobba med oss i sommar!
Om jobbet
Vår kundservice arbetar för att skapa branschens bästa kundupplevelse. Därför är du viktig för att skapa goda relationer, starkt varumärke och nöjda kunder.
Under en vanlig arbetsdag hanterar du beställningar av serviceresor och dirigerar fordon inom serviceresor, samt arbetar med trafikupplysning som riktar sig till våra kunder som åker buss, tåg och båt. I din roll ingår det att vara uppdaterad på gällande regelverk, tillämpningsanvisningar och rutiner inom serviceresor, till exempel för att kunna hantera och dokumentera intyg för resande.
Vi arbetar i en callcentermiljö i Karlskrona där vi sköter mycket av servicen via telefon och dator. Arbetet består till stor del av att boka resor för människor som har behov av att åka färdtjänst samt sjukresor. Planeringen för resor gäller i hela Blekinge län, men resor kan även förekomma över länsgränserna.
I vår kundservice får du även svara på frågor som handlar om kollektivtrafiken i stort såsom biljetter och priser, beställning av tidtabeller, restips och mycket mer. Vi har även hand om anropsstyrd trafik samt beställning av närtrafik inom Blekinge.
Om dig
För oss är det viktigt att varje kontakt med kunden ses som en möjlighet att skapa ett professionellt och bra kundmöte. Det ställs krav på att du kan erbjuda hög servicenivå och ge tydlig återkoppling till våra kunder. Vi förutsätter att du är lösningsfokuserad och en god kommunikatör och att du är självgående.
För att lyckas med ditt uppdrag är du effektiv i ditt arbetssätt med att hantera kundkontakter via telefon, e-post och kundärendesystem för att löpande hjälpa kunderna med olika frågor. Du är lyhörd som person, vilket gör att du snabbt kan identifiera kundernas behov. Du ligger steget före och kan avhjälpa situationer som annars hade påverkat kunden negativt.
För att bli en av oss på Blekingetrafiken så behöver du ha en god samarbetsförmåga med dina kollegor. Eftersom vi är i en förändringsresa är det viktigt att du är nyfiken, vill lära nytt och arbeta med förbättringar. Vi lägger stor tyngd vid personliga egenskaper såsom förmåga att hantera stress och noggrannhet.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Avslutade gymnasiestudier.
Erfarenhet inom kundservice. Kundserviceyrken där du arbetat direkt mot kund genom digital support och via telefoni som exempelvis kundtjänstmedarbetare, receptionist och supporttekniker. Alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God datorvana i grundläggande operativsystemhantering, kontorsprogram, e-post och kalenderhantering, Internet och användning av system som exempelvis CRM, bokningssystem eller avvikelsesystem, relaterat till verksamhetens behov.
Flytande språkkunskap i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kundservice i en callcentermiljö.
Utbildning inom kundbemötande och service
Kunskap inom telefoni, sociala medier, chatt och e-post.
God lokalkännedom i Blekinge län och om våra angränsande län.
Goda IT kunskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Om tjänsten
Vi söker 2 semestervikarierande kundtjänstmedarbetare till Enheten Kundservice och serviceresor. Din närmsta chef är Villiam Sederblad som är avdelningschef.
Tjänsten är ett semestervikariat under perioden vecka 26-33.
Arbetstid enligt schema, inklusive kvällar och helger, arbete på obekväma arbetstider. Ensamarbete förekommer.
Om ansökan
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. I rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval.
Vid frågor om tjänsten kontakta Villiam Sederblad, avdelningschef för kundtjänst, villiam.sederblad@regionblekinge.se
0455-737220.
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Villiam Sederblad, avdelningschef 0455-737220 Jobbnummer
9694821