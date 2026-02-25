Semestervikarier- Vård och omsorg Vittangi, Svappavaara, Karesuando & Soppe
2026-02-25
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Kom till Kiruna kommun och ta ett vikariat som gör skillnad! Vi erbjuder spännande, utmanande och innehållsrika dagar som ger livskvalitet för vår våra brukare. Dessutom får du jobba med härliga kollegor på en arbetsplats som utvecklar dig som person.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Förmåner som semestervikarie
• 10 träningstillfällen
• 1500kr extra per vecka under sommarperioderna när man jobbar minst 75%.
Sommarperioden avser 2026-06-15 2026-08-16. Bonusen är 1500kr per arbetad vecka och är baserad på närvaron. Bonus utgår om man arbetat minst fyra veckor under semesterperioderna
I Vittangi har vi möjlighet att erbjuda boende för våra semestervikarier. Uppge i din ansökan vilken placering som är aktuell för dig. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Hos oss på socialförvaltningens jobbar vi med att tillgodose människors behov av trygghet. Tillsammans verkar vi för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Ett jobb hos oss ger stora möjligheter till fortsatt arbete, men du får viktiga erfarenheter oavsett vilka karriärdrömmar du har.
För att du ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en introduktion. Innan ditt vikariat får du utbildning inom ditt område på din arbetsplats.
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Jobbet görs utifrån tydlig planering och rutiner. Du jobbar tillsammans med engagerande och kunniga kollegor. Arbetet är både dagar kvällar och i vissa fall nätter, Uppge gärna i din ansökan om du vill arbeta natt.
Det är en stor variation i vilken typ av hjälp olika personer vill ha och behöver. Detta gör att du har möjlighet att välja att jobba i en verksamhet med arbetsuppgifter som passar dig.
Kolla gärna in denna länk för att se vilken typ av arbete som skulle passa dighttps://go-care.se/karriartips-och-inspiration/karriarmojligheter/vilken-roll-passar-digKvalifikationer
Vår målsättning är att din tid blir både rolig och lärorik, därför möter vi dig där du är och fyller i dina kunskapsluckor under introduktionsperioden. Har du erfarenhet är det högt värderat, men vi lär gärna upp dig som jobbar inom omsorgen för första gången.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket innebär att du är flexibel och trygg i din yrkesroll, samt kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi värdesätter att har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du arbetar nära brukarna och därför bör du ha ett stort människointresse, tålamod och förmåga att förstå brukarens situation. Det ses som självklart att du har ett bra bemötande mot brukarna och deras anhöriga. Vi ser gärna att du har kunskap i minoritetsspråk, så som samiska, meänkieli eller finska.
För arbete inom hemtjänsten krävs körkort. För att arbeta hos oss ska du ha fyllt 18 år.
• Gymnasieexamen - Meriterande
• Vård- och omsorgsprogrammet - Meriterande
• Yrkeserfarenhet - Meriterande
Eftersom denna annons innehåller flera tjänster ber vi dig besvara våra urvalsfrågorfrågor.
Ange i din ansökan om du vill arbeta en av perioderna eller om du vill arbeta båda perioderna. 1:a perioden är v 25-28 och 2:a perioden är v 29-32. Avvikelser i perioderna kan förekomma, att vikariat börjar/slutar tidigare/senare etc.
I ansökan finns även möjlighet att ange önskemål om särskild arbetsplats.
Rangordna alternativen du är intresserad av.
Bifoga intyg och betyg för lönesättning.
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Rekryteringen sker fortlöpande, dock senast efter sista ansökningsdagen.
Rekrytering sker i samråd med våra berörda fackliga organisationer. Kiruna kommun eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland personalen.
Välkommen med Din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kiruna kommun och möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
ÖVRIGT
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Kiruna kommun, Socialförvaltningen
Rekryterare
