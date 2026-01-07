Semestervikarier- Sommaren 2026 För Vård Och Omsorg Kiruna C & Östra Byarna
2026-01-07
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Kom till Kirunas kommun och ta ett vikariat som gör skillnad! Vi erbjuder spännande, utmanande och innehållsrika dagar som ger livskvalitet för vår våra brukare. Dessutom får du jobba med härliga kollegor på en arbetsplats som utvecklar dig som person.
Hos oss på socialförvaltningens jobbar vi med att tillgodose människors behov av trygghet. Tillsammans verkar vi för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Ett jobb hos oss ger stora möjligheter till fortsatt arbete, men du får viktiga erfarenheter oavsett vilka karriärdrömmar du har.
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Jobbet görs utifrån tydlig planering och rutiner. Du jobbar tillsammans med engagerande och kunniga kollegor. Det är en stor variation i vilken typ av hjälp olika personer vill ha och behöver. Detta gör att du har möjlighet att välja att jobba i en verksamhet med arbetsuppgifter som passar dig.
Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg/natt. Ange i din ansökan om du vill arbeta nattKvalifikationer
Har du erfarenhet är det högt värderat, men vi lär gärna upp dig som jobbar inom omsorgen för första gången. Vår målsättning är att din tid blir både rolig och lärorik, därför möter vi dig där du är och fyller i dina kunskapsluckor under introduktionsperioden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket innebär att du är flexibel och trygg i din yrkesroll, samt kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi värdesätter att har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du arbetar nära brukarna och därför bör du ha ett stort människointresse, tålamod och förmåga att förstå brukarens situation. Det ses som självklart att du har ett bra bemötande mot brukarna och deras anhöriga. Vi ser gärna att du har kunskap i minoritetsspråk, så som samiska, meänkieli eller finska.
För arbete inom hemtjänsten krävs körkort. För att arbeta hos oss ska du ha fyllt 18 år.
• Gymnasieexamen - Meriterande
• Vård- och omsorgsprogrammet - Meriterande
• Yrkeserfarenhet - Meriterande
Eftersom denna annons innehåller flera tjänster ber vi dig besvara våra urvalsfrågorfrågor.
Ange i din ansökan om du vill arbeta en av perioderna eller om du vill arbeta båda perioderna. 1:a perioden är v 25-28 och 2:a perioden är v 29-32. Avvikelser i perioderna kan förekomma, att vikariat börjar/slutar tidigare/senare etc.
I ansökan finns även möjlighet att ange önskemål om särskild arbetsplats.
Rangordna alternativen du är intresserad av.
Bifoga intyg och betyg för lönesättning.
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Rekryteringen sker fortlöpande, dock senast efter sista ansökningsdagen.
Rekrytering sker i samråd med våra berörda fackliga organisationer. Kiruna kommun eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland personalen.
Välkommen med Din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kiruna kommun och möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
