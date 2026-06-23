Semestervikarier till vård och omsorg - sommaren 2026
Karlsborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlsborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlsborg
2026-06-23
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Din omtanke kan bli någons bästa sommarminne!
Det här är vi
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har cirka 250 medarbetare och en härlig blandning av erfarenhet och nyfikenhet.
Vi söker nu semestervikarier till flera olika arbetsplatser: äldreboenden, korttidsboenden, demensboenden samt LSS-verksamheter såsom gruppbostäder och personlig assistans. Som semestervikarie ersätter du ordinarie personal under deras sommarsemester, veckorna 26–33. Arbetstiderna är förlagd under dag/kväll/helg, natt eller dygnspass.
Ta gärna del av intervjuer och erfarenheter från tidigare sommarjobbare och digitalt studiebesök på Haganäsets äldreboende via följande länk.
Det här gör du
Din uppgift som omvårdnadspersonal är att skapa en trygg, meningsfull och aktiv vardag för våra brukare. Det kan handla om allt från personlig hygien, promenader och medicin till hushållssysslor som städning och tvätt. Vi gör också aktiviteter som bidrar till trivsel och glädje. På natten handlar arbetet främst om att bevara lugnet, antingen som vaken natt eller med sovande jour.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på var du arbetar:
På äldreboendet handlar det om allt från att servera fika med ett leende och skapa meningsfulla aktiviteter till att stödja i alla dagliga moment.
Inom hemtjänsten är du den där hjälpen som gör vardagen enklare för våra äldre.
Inom LSS blir du en trygg och stödjande del i våra boenden och personlig assistans.
Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en meningsfull vardag för brukarna, dag som natt. Oavsett var du jobbar är din insats viktig – och uppskattad!
Det här får du
Du får en chans att prova på arbetsområden inom vård och omsorg, som ger dig värdefull erfarenhet och nya kollegor för livet. Utöver det får du en härlig sommarstämning på jobbet, ett stenkast från Bottensjön som kan svalka skönt på rasten.
Din roll i sommarteamet
Vi söker dig som är 18 år eller äldre och gillar att arbeta med människor, är lyhörd, flexibel och har ett empatiskt förhållningssätt.
Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men inget krav – vi välkomnar både unga som vill prova på och äldre som vill dela med sig av sin erfarenhet.Publiceringsdatum2026-06-23Övrig information
Det här är en CV-fri rekrytering, vilket innebär att viinte efterfrågar personligt brev och CV, utan ber dig besvara nedanstående frågor. Det kan bli aktuellt att vi begär komplettering med CV och personligt brev senare i rekryteringsprocessen innan vi kallar till intervjuer. Det är därför viktigt att du bevakar din mailkorg.
Rekrytering sker fortsatt löpande.
Du som sökande är varmt välkommen att höra av dig vid frågor, men vi undanber oss kontakt från rekryteringsbolag:
Enhetschef korttidsenheten: 0505-170 19
Enhetschef hemtjänst: 0505-173 10
Enhetschef särskilt boende somatik: 0505-171 38
Enhetschef särskilt boende Sjösidan: 0505-171 34
Enhetschef bostad med särskild service LSS: 0505-170 32
Enhetschef personliga assistenter: 0505-170 25
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
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546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Elisabet Norberg elisabet.norberg@karlsborg.se 050517037 Jobbnummer
9974192