Semestervikarier till socialförvaltningen sommaren 2026
Gislaveds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gislaved Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gislaved
2026-01-07
Publiceringsdatum2026-01-07
Vi söker dig som vill arbeta med människor inom socialförvaltningens verksamheter.
Vi erbjuder ett meningsfullt, intressant och omväxlande sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Där du utvecklas och får värdefull erfarenhet för ditt fortsatta arbetsliv.Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie kan man arbeta inom olika verksamheter som vårdbostad/demensboende, LSS barn och unga, gruppbostad, psykiskt funktions stöd, personlig assistans, hemtjänst och korttidsboende.
Arbetsuppgifterna kan innebära personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider och ge socialt stöd. Det kan även vara inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter. Vi bemannar verksamheterna under alla dygnets timmar och alla dagar i veckan.Kvalifikationer
Det är önskvärt om du har:
Har datorvana
Är utbildad inom omvårdnad, barn och fritid, stödpedagog eller motsvarande
Har erfarenhet av att arbeta med människor
Behärskar svenska språket motsvarande nivå D på SFI Övrig information
Du behövs för att ge vård, omsorg och stöd i sommar.
Vi tillämpar individuell lönesättning och vi erbjuder en upplärnings period med bredvidgång i den praktiska verksamheten i början av anställningen.
Om du blir kallad till anställningsintervju skickar vi kallelse via mail. Observera att det kan hamna i skräpposten. Intervju kan ske i grupp, enskilt eller per telefon.
Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/432". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Bemanningsenheten
