Semestervikarier till Produktion, Utlastning, Vedgård och Lab
2025-12-30
Ditt uppdrag
Till vårt massa- och pappersbruk i Väja, Kramfors Kommun, söker vi semestervikarier för perioden februari-augusti 2026.
Vi söker operatörer till vårt massa- och pappersbruk. Som operatör hos oss arbetar du med övervakning, kontroll och styrning av processens olika delar.
Vi söker även laboranter samt truck- och traktorförare till vårt renseri och vår utlastningsavdelning. Som truck-och traktorförare på utlastningsavdelningen samt renseri behöver du ha minst B-körkort.
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och gärna med erfarenhet från tillverkande industri.
Du är säkerhetsmedveten, utvecklingsbenägen och engagerad.
Du är pålitlig och ansvarsfull.
Du trivs med och har förutsättning för att arbeta skiftgång.
Du gillar att arbeta självständigt och i team.
Vi erbjuder
En tidsbegränsad anställning.
Ansvarsfulla jobb där du bidrar till både gruppens och företagets framgång.
Ett arbete i en dynamisk organisation där det lokala interagerar med det internationella.
Ett utvecklande arbete tillsammans med kompetenta kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mondi Dynäs AB
(org.nr 556114-9138)
873 50 VÄJA Jobbnummer
