Semestervikarier till personlig assistans, Strängnäs kommun
Strängnäs kommun, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
2026-01-15
Vad sägs om ett mångsidigt och kreativt jobb i sommar? Inom personlig assistans i Strängnäs får du möta intressanta människor med olika behov och förutsättningar. Du kommer utvecklas som person, samtidigt som du bidrar till att andra har det bra!
Som personlig assistent gör du skillnad varje dag genom att stödja vuxna personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Du hjälper till med vardagliga sysslor i hemmet, personlig omvårdnad och att skapa en meningsfull fritid. Brukarens mål är vårt mål. Det kommer att finnas möjlighet att arbeta under hela eller delar av sommaren. Hos oss arbetar vi varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg.
Du som blir del av vårt team kommer att utveckla egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga. Oavsett vad du väljer att göra i din framtida karriär är detta en unik möjlighet.
Trivs du så finns goda möjligheter att fortsätta jobba hos oss. Vi är en trygg arbetsgivare och tar ansvar för att du har det bara.
Som personlig assistent sker ditt arbete i brukarens hem och är unikt anpassat efter varje individs behov. Ingen dag är den andra lik! Ofta arbetar du självständigt, vilket ger dig både frihet och ansvar att forma ditt arbete på bästa sätt.
Att vara personlig assistent är ett speciellt uppdrag som ger både utmaningar och glädje. Du får chansen att bygga nära relationer och bidra till någon annans livskvalitet. Ett jobb med hjärta, omtanke och stor betydelse. Hos oss får du en gedigen introduktion så att du känner dig säker i din roll. Vi arbetar med utbildade handledare och använder ett uppskattat introduktionsmaterial för nya medarbetare.
Vi söker dig som kan arbeta hela eller delar av sommarperioden, från juni till augusti. Det kan också finnas möjlighet att påbörja din anställning tidigare alternativt förlängning efter sommaren då vi har ett löpande behov av vikarier.Kvalifikationer
Vem är du? Vi söker dig som har:
* fyllt 18 år.
* goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
* god datorvana för att hantera verksamhetens system för att kunna föra social dokumentation.
* förmåga att arbeta självständigt och samtidigt följa verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukare.
* möjlighet att arbeta semesterperioden, juni-augusti.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* utbildning från omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, specialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* erfarenhet inom området LSS och har arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatri.
* arbetat med lågaffektivt bemötande och har erfarenhet av att skapa pedagogiska miljöer som präglas av lugn och positiv förväntan.
* erfarenhet av delegering från sjuksköterska.
Vid arbete hemma hos brukare så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i hemmet. För arbete med barn och ungdom skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning.
Som person behöver du kunna skapa förtroende, inge trygghet och lugn i din yrkesroll. Att du är lyhörd och inkännande är viktigt då vissa brukare kan ha svårt att uttrycka sin vilja och behov i verbal kommunikation. För att ha förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna med brukaren, både omvårdnadsarbetet och fritidsaktiviteter, behöver du ha en allmänt god fysik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.
Om du tycker om att arbeta med människor, är kreativ och har ett hjärta för omvårdnad då är detta jobb för dig! Kom och gör denna sommar oförglömlig tillsammans med oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att göra invånarnas vardag så bra som möjligt nu och i framtiden. I organisationen arbetar vi aktivt med vår vision och vår värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet.
Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia.
Då kollektivtrafiken inte passar alla våra arbetstider är det viktigt att du som söker säkerställer att du kan ta dig till och från arbetsplatsen utan att vara beroende av kollektivtrafik.
För arbete med barn och ungdom skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning.
Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Enligt avtal. Så ansöker du
