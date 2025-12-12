Semestervikarier till omsorgsförvaltningen, våren och sommaren 2026
2025-12-12
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig! Hos oss stöttar du människor i deras vardag och bidrar med trygghet, delaktighet och omtanke.
Din roll hos oss
Hos oss handlar varje arbetsdag om människor - om att skapa trygghet, glädje och livskvalitet. Vi är stolta över vårt arbete och har bland annat blivit utsedd till Årets hemtjänstkommun 2025 av SPF Seniorerna. Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarie inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun och bidra med ditt engagemang där det behövs som mest.
Arbetsuppgifterna variera beroende på om du arbetar med stöd till äldre eller personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att hjälpa våra kunder i vardagen med måltider, tvätt, städning och inköp, liksom att ordna sociala aktiviteter och ge personlig omvårdnad.
Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarie under juni, juli och augusti. Det finns även möjlighet att börja som timvikarie redan under våren. Dina arbetstider styrs av verksamhetens behov. Det innebär att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider: dag, kväll, helg eller natt. På vissa arbetsplatser förekommer även jour.
Vem söker vi?
Vi söker dig med hjärtat på rätt plats och som har intresse för att arbeta med människor. Du har ett gott bemötande, är ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbete.
Det är meriterande om du har en utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, assistans eller stödpedagogik. Det är även en merit om du har pågående studier till sjuksköterska, psykolog eller socionom. Erfarenhet av omvårdnadsarbete är också meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom dokumentation är en viktig del i vår verksamhet krävs det datorvana och att du kan förstå och uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. För arbete i hemtjänsten är det meriterande om du har B-körkort eller kan cykla. Du bör vara över 18 år.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag: att ge stöd, service, omsorg och omvårdnad till personer som behöver det.
Inom hemtjänsten hjälper vi våra kunder att behålla en god livskvalitet och bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. För den som har större behov erbjuder vi lägenheter på vård- och omsorgsboenden. Vill du få en inblick i vardagen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende?
Vi ger också vård och omsorg till människor i alla åldrar som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Här arbetar vi för att skapa en vardag där varje person får möjlighet till självständighet och delaktighet. Vi erbjuder boenden, daglig verksamhet, personlig assistans och andra former av stöd i hemmet. Vill du veta mer om vårt arbete inom funktionsstöd?
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Din ansökan
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så sök redan idag!
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg och intyg vid ansökan. Vi vill också att du tar med dig dessa om du blir kallad på intervju.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av chatboten Hubert. Om du har gått vidare efter första urvalsprocessen kommer du att få ett mejl med en länk till chatboten där du får svara på några frågor relaterade till tjänsten. Detta hjälper oss att göra en första bedömning på ett objektivt sätt.
Om du blir erbjuden anställning inom barnverksamheten behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html) Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMSV-2025-6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Volymrekrytering Kontakt
Centrala bemanningsenheten rekrytering.oms@kristianstad.se 044-13 63 10 Jobbnummer
9642566