Semestervikarier till Omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Alvesta Visa alla undersköterskejobb i Alvesta
2025-12-18
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Nu söker Omsorgsförvaltningen engagerade undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och stödbiträden till våra olika verksamheter.
Vi finns i hela kommunen - med hemtjänst i norr, centrum och söder, särskilda boenden i Moheda, Alvesta, Vislanda, Grimslöv och Lönashult, samt Funktionsstöd främst i centrala Alvesta. Våra personliga assistenter arbetar även utanför centralorten.
Vi arbetar hållbart enligt Agenda 2030, vilket innebär att våra färdmedel är gång, cykel och elbil - beroende på avstånd.
Ange i din ansökan vilken verksamhet du är mest intresserad av.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Ett sommarjobb hos oss är mer än en tillfällig anställning det är en chans att lära nytt, växa som person och skapa erfarenheter som kan bli början på en framtida yrkeskarriär. Kanske blir det även vägen till ett nytt jobb och nya vänner.
Hos oss får du arbeta med människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag. Tillsammans med engagerade kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter bidrar du till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi ger dig en noggrann introduktion så att du känner dig trygg och väl förberedd inför ditt arbete hos oss.
Våra verksamheter
Funktionsstöd
Här är varje dag unik. Du stöttar personer med funktionsnedsättning i deras vardag från motivation och vägledning till praktisk hjälp. Arbetet kan ske inom daglig verksamhet, personlig assistans, gruppboende eller LSS för barn och ungdomar.
Hemtjänst i ordinärt boende
Du hjälper personer i deras hem med vårdande insatser och praktiska uppgifter så att de kan känna sig trygga och bo kvar hemma. Hemtjänsten är bemannad dygnet runt, årets alla dagar.
Särskilt boende
Här arbetar du i omsorgstagarens egen lägenhet på boendet med både vård och vardagliga sysslor. Boendena är bemannade dygnet runt.
Läs gärna mer om våra verksamheter på www.alvesta.se.KvalifikationerKvalifikationer
* Du behärskar svenska i tal och skrift, för att kunna dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer
* Körkort (B) krävs i vissa av våra verksamheter
* Cykelkunskaper krävs för arbete inom hemtjänst, då vissa turer utförs med cykel
* För arbete inom hemtjänst och LSS ska du ha fyllt 18 år eller slutfört utbildning på gymnasial nivå
Meriterande:
* Utbildning eller påbörjad utbildning inom vård och omsorg, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet
* Tidigare erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller funktionsstöd
* Tillgång till egen bil
Vi söker dig som har en genuin vilja att göra skillnad för andra och drivs av att skapa trygghet för omsorgstagare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar framförallt följande egenskaper:
* Relationsskapande
* Samarbetsförmåga
* Lösningsorienterad
Belastningsutdrag:
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete inom skola eller förskola". Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på polisens hemsida: http://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288359/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Adm Särskilt boende
Linda Andersson Linda.Andersson@alvesta.se 0472-595630 Jobbnummer
9651173