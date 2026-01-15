Semestervikarier till Nyhléns Hugosons - Produktionsanläggningen i Boden
2026-01-15
Vill du ha ett aktivt och utvecklande sommarjobb i livsmedelsproduktion? Nu söker vi semestervikarier och extrapersonal till vår produktionsanläggning i Boden, där vi tillverkar kyld färdigmat av hög kvalitet.
Om jobbet
Hos oss får du ett varierande arbete där du både jobbar med paketering och i köket. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av stekning, förberedning och tillagning av våra produkter.
Arbetet pågår under sommaren, från vecka 26 till och med vecka 33.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har ett högt engagemang och ett bra driv
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med att samarbeta och fungerar bra i både små och stora grupper
Har god fysik, då arbetet kan innehålla tyngre moment
Är nyfiken och positiv till att lära dig nya arbetsuppgifter
Vi arbetar med arbetsrotation, vilket innebär att du får möjlighet att prova flera olika arbetsmoment och utvecklas i rollen.Publiceringsdatum2026-01-15Erfarenheter
Tidigare erfarenhet från kök eller livsmedelsproduktion är meriterande men inte ett krav - du får den utbildning och introduktion du behöver hos oss.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31 mars. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av livsmedelsproduktion eller liknande arbete
Hyienutbildning livsmedel
Om arbetsgivaren - Nyhléns Hugosons AB
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder och odlare. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk mm) Boden (kyld färdigmat och Ullånger (slakteri), Änge Chark AB (charkproduktion), Jokkmokkskorv AB (charkproduktion) och Haparanda Potatis AB (paketering av potatis och tillverkning av potatisgratänger). Nyhléns Hugosons-koncernen har idag ca 280 medarbetare och omsätter ca 795 miljoner kronor. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.angechark.se, www.jokkmokkskorv.se Så ansöker du
