Semestervikarier till Mo Gård i Nyköping - ansök CV-löst redan idag!
2025-12-12
En värdefull sommar - sök sommarjobb på Mo Gård!
Vill du göra skillnad för en annan människa och samtidigt få en sommar fylld av ny kunskap och erfarenheter? Hos Mo Gård arbetar vi för att skapa ett gott liv för individer med kombinerade funktionsnedsättningar - och nu söker vi sommarvikarier som vill bidra till något meningsfullt.
Hos oss får du både utvecklas och växa, samtidigt som du arbetar i trygga team med stark gemenskap och stöd i vardagen. Som vikarie i Nyköping blir du en del av ett engagerat gäng som varje dag gör skillnad. Vi arbetar i en miljö där teckenspråk och annan alternativ kommunikation är vanligt och där omsorg, aktiviteter och en meningsfull fritid står i fokus. Här får du verkligen möjlighet att påverka!Hur ser en dag ut?
Som vikarie inom Mo Gård LSS är din huvuduppgift att ge individen den bästa dagen som möjligt! Det kan vara allt från träning, utflykter, eller kanske en mysig trädgårdsstund. Du följer alltid individens önskemål och ser till att vardagen känns meningsfull och rolig. Vidare kommer du även att stötta i vardagliga saker som intim hygien, matlagning och städning.
Om dig
Som person är du omtänksam och värdesätter andra människors välmående. Du bryr dig genuint om - om och vill förstå - andra människors känslor och behov. Du ser möjligheter i förändringar och hittar lösningar när situationer förändras. Du är relationsbyggande, skapar tillit och bygger goda samarbeten med både individer och kollegor. Vi tror att du är pålitlig, uthållig och kan möta både vardag och utmaningar med tålamod och eftertänksamhet, samtidigt som du är trygg i dig själv och har god självkännedom.
Har du erfarenhet av att jobba med människor inom vård och omsorg och/eller har kunskap om personer med funktionsnedsättningar så är det toppen, om än inget krav. Vi ser dock att du har en gymnasieexamen som grund. För att lyckas i rollen så är ditt intresse för människan, samt ditt engagemang väldigt viktigt. Kanske är du student och vill ha praktisk erfarenhet samtidigt som du får göra skillnad?
Eftersom du dokumenterar ditt arbete behöver du också behärska det svenska språket väl.
Lära dig teckenspråk?
I vårt team använder vi teckenspråk och andra sätt att kommunicera - men ingen stress, vi ger dig den utbildning du behöver om du inte kan det än. Det viktiga är din vilja att lära och bidra!
Vad säger våra semestervikarier? - Vilken var den bästa upplevelsen från sommarjobbet inom Mo Gård?
"Jag känner mig trygg och har verkligen utvecklats, både personligt och professionellt."
"Det är fantastiskt att se de små sakerna som ofta gör de boende så glada"
"Att jag fick lära mig teckenspråk och träffa supersnälla personer"
"Det här sommarjobbet gav mig insikter och erfarenheter jag kommer bära med mig länge."
Hos oss i Nyköping
Hos oss i Nyköping består verksamheten av 3 enheter samt även en daglig verksamhet. Hos oss arbetar enhetschefer i den verksamhet de leder och delar som mest sin tid mellan två enheter. Du kan läsa mer om vår verksamhet på hemsidan: Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag. (mogard.se)
Är du redo för en sommar med gemenskap och nya utmaningar?
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss inom Mo Gård! Sök redan idag och bli en del av något större.
Anställning
I denna rekrytering tar vi inte in CV eller personligt brev och vill därför att du som sökande lägger ner tiden att besvara de frågor vi har. Vissa är lönegrundande om du går vidare i processen, därför kan du behöva specificera exempelvis erfarenhet.
En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret.
B-körkort är också ett krav.
Vi tillämpar individuell lönesättning och för semestervikariatet utges normalt timlön, enligt överenskommelse.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill ha en härlig sommar tillsammans med oss?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Mo LSS AB
Mo Gård LSS
Satu Holmqvist 010-4716716
