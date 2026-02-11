Semestervikarier till Måltidsavdelningen sommaren 2026 - Tingsryds kommun
2026-02-11
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi timvikarier till att jobba i något av våra kök i Tingsryds kommun under sommarperioden. Vi har också behov av vikarier även innan och efter sommaren.Köken finns på flera orter i kommunen och vi anpassar arbetsställe efter dina önskemål i bästa mån.Vi på måltidsavdelningen ansvarar för måltider till skolor, förskolor, äldre- och handikappomsorg enligt anmälda behov.Hos oss är det viktigt att alla är delaktiga och har roligt på jobbet. För att du ska känna dig som en i gänget så kommer du att få prova på alla delar som förekommer i ett kök såsom förberedelse, tillagning av mat, servering och mycket mer. För att du ska få möjlighet att se hela verksamheten så kan det även förekomma helgarbete.Kvalifikationer
Detta är ett jobb som passar dig som är framåt, vill utvecklas och vara med och påverka!Arbetet ger dig ett bra kontaktnät och du får arbeta med erfarna medarbetare som introducerar dig i arbetet med målet att du ska bli självständig på arbetsplatsen.För att trivas i rollen ser du ingen arbetsuppgift som varken för stor eller liten, utan tar dig an de uppgifter som behövs göras med engagemang. Som person är du stresstålig och flexibel samt har ett genuint intresse för matlagning och god service. Du kommer att arbeta i team med andra så god samarbetsförmåga är en förutsättning. Vi ser gärna att du har en utbildning och/eller tidigare erfarenhet av köksarbete.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Arbetsgivare Tingsryds kommun
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Måltidschef
Måltidschef
Jonas Lennartsson jonas.lennartsson@tingsryd.se 0477 - 444 62
