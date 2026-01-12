Semestervikarier till hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt LSS boende
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se
Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se och vad du kan uppleva och göra här på http://www.visitkopparberg.se.
Vi söker dig som vill ha ett av Sveriges viktigaste sommarjobb!
Till sommaren 2026 söker vi ett antal semestervikarier till våra olika verksamheter.
När du arbetar hos oss så kommer du att mötas av omväxlande, utmanade och utvecklande arbetsuppgifter. Vi arbetar tillsammans med ett stort individuellt ansvar som innebär att man möter människor med respekt för deras integritet och självbestämmande.
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med att stödja och hjälpa människor i livets olika skeenden samt ha ett gott bemötande såväl till individen som kollegor. Du ska vara lyhörd, flexibel, serviceinriktad samt kunna arbeta både i team och ta eget ansvar.Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra god omvårdnad, service, social samvaro och aktiviteter med brukare. Administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering samt vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Du ska ha ett genuint intresse för människor och en vilja att skapa goda relationer genom ett gott bemötande gentemot såväl våra boende, anhöriga som arbetskamrater.
Det är viktigt att du kan samarbeta med olika yrkeskategorier och att du är flexibel och anpassningsbar, alltid med brukarens behov i centrum. Att stötta och hjälpa den enskilde med att bibehålla det friska och att få leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt är målet med vår omsorg. Utifrån den enskildes behov och önskemål utformas därför en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete.
I din roll på arbetet är du ansvarsfull, noggrann och tar initiativ. Det är även viktigt att du är öppen för att lära dig nytt och har en förmåga att se lösningar istället för problem.
Vi ser fram emot din ansökan.
Du ska ha fyllt 18 år. Meriterande är om du har utbildning eller tidigare erfarenhet inom vård- och omsorg eller LSS.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi arbetar utifrån Ljusnarsbergs kommuns värdegrund, där ledorden är samarbete, trygghet, ansvar och respekt samt ett gott bemötande.
Skriv gärna i din ansökan om du har b-körkort då det krävs inom vissa verksamheter. Övrig information
