Semestervikarier till äldreomsorgen, Strängnäs kommun

Är du nyfiken och flexibel? Trivs du med att möta människor och vill ha ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik? Då kan uppdraget som semestervikarie hos oss vara något för dig!
Strängnäs kommuns bemanningsenhet söker till sommaren vikarier till våra särskilda boenden (äldreboenden), vår hemtjänst och till nattpatrullen. Att jobba som vikarie passar dig som är lyhörd, driven och som trivs med att möta människor. Du är lugn och ditt bemötande och positiva sätt gör att du har lätt att skapa goda relationer både med brukare, anhöriga och kollegor. Du är flexibel och uppskattar ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik.
Våra brukare, oavsett om de bor på särskilt boende eller i det egna hemmet, har behov av hjälp i vardagen och det kan t.ex. innebära personlig omvårdnad och hygien, matlagning, städ, tvätt, handla eller vara ute - allt utifrån brukarnas önskemål.
Arbetar du under sommarperioden så är du schemalagd en längre period på en och samma arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Arbetar du på något av våra fina särskilda boenden så hjälper du våra brukare på plats på boendet med sådant som de behöver stöd på daglig basis. Stor del av arbetet utför du enskilt tillsammans med brukaren men du har kollegor på plats och tillsammans fördelar ni vad som behöver göras under arbetspasset.
Inom hemtjänsten så arbetar du med våra brukare i deras egna hem och stöttar dem med de uppgifter de har fått beviljade. Under ditt arbetspass så går, cyklar eller kör du bil mellan brukarnas hem. Besöken ute i hemmen gör du oftast själv men du ingår i ett arbetslag.
Dokumentation ingår i arbetet och dina arbetstider varierar och kan vara dag, kväll och helg. Vi söker också nattpersonal till några av våra enheter.
För att vara aktuell för anställning behöver du kunna ta dig till och från arbetet även på kvällar och helger utan att alltid vara beroende av lokaltrafiken. Detta är särskilt viktigt om du söker jobb på något av våra boenden utanför centrala Strängnäs, till exempel Åkers Styckebruk och Mariefred.
Att arbeta som timvikarie hos oss ger dig unika erfarenheter från olika arbetsplatser och du får möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Det är tack vare våra vikarier som våra verksamheter kan hålla öppet året runt, vardag som helg, dag som natt.
I arbetet ingår det att utföra delegerade arbetsuppgifter och efter en viss anställningstid är det även ett krav att ta delegering för att vi ska kunna fortsätta boka dig på pass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* Fyllt 18 år (det är ett krav för att arbeta som vikarie hos oss).
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* Van att använda IT som ett stöd i vardagen då viss dokumentation och schemaläggning görs i våra system.
För att kunna arbeta inom hemtjänsten är det också viktigt att du kan cykla.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom omvårdnad, särskilt meriterande om du är undersköterska.
* Tidigare erfarenhet av arbete inom vården.
* B-körkort samt körvana är meriterande om du vill arbeta inom hemtjänsten.
* Möjlighet att arbeta hela semesterperioden, juni-augusti.
Om du arbetar inom hemtjänsten så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i våra brukares hem.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Vi vill att du delar kommunens värdegrund - utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. En positiv inställning till arbetet och ett stort intresse av att arbeta med människor är grunden för att du ska trivas hos oss. Du är öppen, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra. Hos oss är ingen dag den andra lik och du trivs med variation och kan lätt ställa om ifall oförutsedda händelser sker i arbetet.
Innan du börjar hos oss kommer du först att få ta del av digitala utbildningar för att lära dig mer om verksamheten och arbetsuppgifterna. När du slutfört dessa kommer du att få en tilldelad arbetsplats där du också kommer att bli upplärd och lära dig det praktiska arbetet just där.
Vi söker nu personal som kan arbeta hela eller delar av sommarperioden som sträcker sig från juni till augusti. Det kan finnas möjlighet att börja arbeta på timmar redan under våren och eventuellt också möjlighet till förlängning efter sommaren. Vi går löpande igenom alla ansökningar så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Vi kommer kontakta dig via den e-post du anger när du söker tjänsten så säkerställ att du kontrollerar din e-post med jämna mellanrum.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att göra invånarnas vardag så bra som möjligt nu och i framtiden. I organisationen arbetar vi aktivt med vår vision och vår värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet.
Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia.
Då kollektivtrafiken inte passar alla våra arbetstider är det viktigt att du som söker säkerställer att du kan ta dig till och från arbetsplatsen utan att vara beroende av kollektivtrafik.
