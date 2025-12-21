Semestervikarier till Äldreomsorgen i Sunne kommun
2025-12-21
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Söker du ett meningsfullt sommarjobb som ger mycket tillbaka? Då söker vi dig!
I Sunne kommun får medarbetarna ta plats - Här väntar en plats till dig också!
Du kommer bli en viktig del i det arbetet och genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för många.
Du har också själv möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med, får samhället att växa!
I Sunne kommun arbetar alla utifrån den gemensamma värdegrunden respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten, långsiktiga beslut och ledarskapet.
Sommarjobb inom vård-omsorg
Vi behöver medarbetare inom särskilt boende, korttidsboende samt ordinärt boende (hemtjänst). Sunne kommun är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Hos oss få du arbeta med engagerade kollegor, utvecklas inom ditt område och arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb. Låter det som något för dig? Sök sommarjobb hos oss!Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss blir att möta våra äldre som behöver hjälp och stöd i sin vardag, ge personlig omvårdnad och omsorg till våra kunder. Ditt arbete blir att finnas där för någon som behöver dig, för att underlätta och möjliggöra saker i vardagen som många av oss tar för givet. Din insats kan även vara delegerade uppgifter och HSL uppdrag från legitimerad personal, exempelvis sårvård och läkemedel. Dokumentation ingår i ditt uppdrag.
Arbetsplatserna inom äldreomsorgen är belägna centralt och i ytterområden och innebär arbete dag, kväll, helg och natt beronde på din placering.Kvalifikationer
Som person är du engagerad i ditt arbete och lyhörd för kundens omvårdnadsbehov. Du är flexibel och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
- Körkort ett krav i flera av våra verksamheter
- Goda kunskaper i det svenska språket
- Goda digitala it-kunskaper
Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är det meriterande
Som ny medarbetare hos oss får du en bra introduktion i arbetet som även innefattar t ex förflyttningsutbildning och andra webutbildningar.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månads- timlön. Kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/150". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
Sofia Staaf, Rekryterare 0565-16303 Jobbnummer
9658311