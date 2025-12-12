Semestervikarier till Äldreomsorg och Omsorg funktionsnedsättning
Vill du göra något betydelsefullt i sommar och skapa meningsfulla dagar för andra? Då ska du söka våra semestervikariat inom Stöd och omsorg i Bromölla kommun. Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt jobb där du ger stöd och hjälp till människor i deras vardag.
Du kan arbeta inom äldreomsorgen eller inom våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns goda möjligheter att arbeta som timvikarie under våren men även efter sommaren. Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Inom Äldreomsorgen kan du arbeta på vård- och omsorgsboende, hemtjänst, serviceteam eller nattpatrull. Arbetet följer Socialtjänstlagen och hjälpen anpassas individuellt för att stärka självständighet och delaktighet. I alla verksamheterna hjälper du äldre personer med omvårdnad, vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien, mediciner samt dokumentation.
Inom Omsorg funktionsnedsättning kan du arbeta på gruppboende, serviceboende korttidsvistelse för barn eller som personlig assistent. Du hjälper personer i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar, som autism, fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning, att få en meningsfull vardag. Arbetet följer LSS- och Socialtjänstlagen, och stödet anpassas individuellt för att stärka självständighet och delaktighet. Dina uppgifter kan inkludera omvårdnad, hjälp med matlagning, städning, planering, fritidsaktiviteter och social samvaro.
I båda verksamheterna kommer du arbeta på ett schema under juni, juli och augusti när våra ordinarie medarbetare är frånvarande. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och/eller natt, inom vissa verksamheter förekommer jour.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor. Du kommer att få en god introduktion som ger dig rätt förutsättningar för att komma in i arbetet. Introduktion sker både digitalt och praktiskt. Viktigt för oss är din inställning, ditt engagemang och ditt bemötande.
• Du har fyllt 18 år
• Du har viljan att arbeta med människor och ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Du har ett gott bemötande, är ansvarsfull och har lätt för att samarbeta
• Du behöver kunna arbeta sammanhängande veckor under sommaren
• Du kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
• Du har en viss digital kunskap, mycket av arbetet hanteras via dator eller appar
• B-körkort ett krav i flera av våra verksamheter
Vi ser gärna att du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid eller högskoleutbildning inom socialt arbete eller pedagogik.
Ansökningar hanteras löpande under ansökningstiden och vi rekryterar utifrån verksamheternas behov.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
