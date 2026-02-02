Semestervikarier sommaren 2026 till Vårdnära service och Städservice norr
2026-02-02
Är du engagerad, noggrann och brinner för att ge service? Vill du vara del av en god gemenskap i ett team där alla bidrar med sin kunskap? I så fall är du kanske den vi letar efter! Vårdnära service och städverksamheten inom Region Halland söker semestervikarier till Falkenberg, Varberg och Kungsbacka sommaren 2026.https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:891443/where:3/?token=1a91d8c85b941e14934d538d6ddd29c9
Om arbetet
Arbetsuppgifterna innefattar städning av mottagningar, administrativa lokaler och allmänna ytor på sjukhus samt vårdcentraler inom Hallands kommuner. Vårdnära service innebär att ett team ansvarar för den vårdnära servicen på avdelningarna på våra sjukhus. Serviceteamet samarbetar nära vårdpersonalen för att göra patientflödet så smidigt som möjligt och bidra till hög kvalitet på avdelningen. Arbetsuppgifterna för teamet kan bland annat innefatta ansvar för patientkök, städning och förrådshantering och innebär mycket samarbete, både inom teamet och med vårdpersonalen. Arbetet innefattar också kontakt med patienter och anhöriga, där serviceteamet stärker patientens upplevelse av kvalitet.
Om dig
Du är en positiv person som är engagerad och bidrar med en god kamratanda för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet. I ditt arbete kan du komma att ha kontakt med patienter, anhöriga och vårdpersonal, därför är det viktigt att du är social, utåtriktad och har lätt för att kommunicera. Vi ser också att du har förmåga att vara flexibel och kan prioritera mellan arbetsuppgifter då det behövs.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av servicearbete, som exempelvis hotellstäd eller hemtjänst samt om du innehar B-körkort. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Vårdnära service och Städservice
Våra stöd- och servicefunktioner för städservice och vårdnära service har stor betydelse för hälso- och sjukvården. Utöver den dagliga städningen av lokalerna på Hallands sjukhus och vårdcentraler utför vi även vårdnära service till vårdenheter på sjukhusen. Med vårdnära service stödjer vi vårdenheterna med olika arbetsuppgifter som ger nytta och värde för vårdpersonalen, så att de kan fokusera på sina patienter och omvårdnaden av dessa.
Med vårdnära service arbetar vi i team och erbjuder medarbetarna ett både flexibelt och omväxlande arbetsinnehåll. Vi som arbetsgivare har förväntan på dig som medarbetare, att du har rätt kompetens och förmåga att prestera inom vårdnära service.
Vi planerar att göra urval och intervjuer löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:891443/where:3/?token=1a91d8c85b941e14934d538d6ddd29c9
Övrig information
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id. Har du ett medborgarskap utanför EU/EES behöver du även ha med bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen. Vi tillämpar en elektronisk rekryteringsprocess där kommunikation och information kommer att ske via e-post.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Om du blir kallad till intervju kan du komma att få genomgå ett språktest.
För dig som uppfyller våra grundkrav kommer vi som ett första steg att kontakta dina referenter, detta för att få en så snabb och effektiv rekryteringsprocess som möjligt. Vi använder oss av digital referenstagning via Refensa.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
