Semestervikarier sökes till Äldreomsorg och LSS i Laholms ytterområden
2026-02-13
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Bemanningsenheten är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Vi är en central väg in till Laholms kommun för sökande personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi spetskompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ha en god service i mötet med vikarier och verksamheter.
Beskrivning
Vi välkomnar nu nya kollegor till oss under sommarmånaderna för arbete inom äldreomsorgen och inom LSS/Funktionsstöd med möjlighet till jobb som timavlönad redan nu under våren.
Laholms Kommun har flertalet verksamheter i kommunens ytterområden, därför söker vi nu dig som har möjlighet att ta dig till våra verksamheter som ligger utanför centrala Laholm (ex, Våxtorp, Veinge, Ränneslöv m.m).
Vi söker dig som kan arbeta dag/kväll eller natt samt helg. I arbetet på gruppboende och personlig assistans kan även dygnspass förekomma.
Arbetsuppgifter
I arbetet inom äldreomsorgen och LSS behöver man utgå från den enskilde personen och hennes/hans möjlighet till delaktighet i sin personliga omvårdnad och sitt sociala innehåll. Det kan handla om hjälp och stöd vid hygieninsatser tex, toalettbesök och dusch. Man utför även städ/tvätt men också aktiviteter som samtal, promenader och träning.
När du arbetar inom äldreomsorgen och LSS kommer du att arbeta med grundläggande vård och omsorg utifrån ett respektfullt och kommunikativt förhållningssätt, med tonvikt på värdighet och välbefinnande för personen man hjälper.
Du ska kunna åta dig delegerade HSL-uppgifter såsom medicingivning.
Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år. Du kan uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift. Du måste kunna ta till dig instruktioner i såväl tal som skrift.
Du som söker får gärna vara utbildad eller studera pågående till undersköterska, sjuksköterska eller vårdbiträde, gärna med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Du ska ha förmåga att med engagemang utföra beviljade insatser utifrån ett gott och professionellt bemötande. Vi önskar att du är ansvarstagande som person och har en god social och kommunikativ förmåga.
Det är meriterande att ha arbetat inom vård och omsorg i tidigare arbeten. Det är även meriterande med erfarenhet av att läsa och skriva i journaler, ex. LifeCare eller likvärdigt.
Det är önskvärt att du ska kunna ta dig till orter utanför centrala Laholm, tillgång till bil och körkort är önskvärt.
Uppdraget kräver att du är initiativrik och lyhörd inför personers önskemål, är pålitlig och har en naturlig respekt för den personliga integriteten. Du ska kunna arbeta såväl i grupp som ensam. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du arbeta inom hemtjänst och personlig assistans bör du ha körkort, i vissa fall kan du ta dig runt på cykel.
Villkor
Krav B-körkort för arbete i Hemtjänst & Personlig assistans. Man blir placerad efter behov.
Övrig info
Vi kommer i första hand kalla dem som har utbildning samt erfarenhet inom Vård och Omsorgsarbete sedan tidigare samt kan arbeta under sommaren 2026.
I Ansökan kommer det finnas ett antal frågor att svara på, går man vidare till nästa steg så får man en kallelse till en intervjutid. Intervjuer sker löpande fram till början av sommaren.
Om anställningen
Antal tjänster: 50
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
