Semestervikarier samt timanställda socialpedagoger till HVB-hem dag/natt
Malmö kommun / Behandlingsassistentjobb / Malmö
2026-01-26
Ref: 20260042 Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog på våra HVB kommer du att arbeta med ungdomar med fokus på den unges utveckling genom att erbjuda omsorg, behandling, stöd och trygghet. Tillsammans med dina kollegor skall du ge motiverande och stödjande insatser till barnen/ungdomarna i vardagen. Det innebär att du är involverad i alla delar som berör den unge såsom att arbeta med nätverk av professionella samt familj, släkt och vänner.
Jobbar du dagtid är passen förlagda, vardagar och helger:
Kl. 7 - 16.30
Kl. 11 - 21
Kl. 12 - 22
Arbetstiderna kan variera något utifrån verksamhet. Vi söker även personal för vaken natt 20.30-07.15. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående eller avslutad akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis barn- och ungdomar, socionom, beteendevetenskap, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan för uppdraget lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av socialt arbete, och särskilt meriterande är om du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga eller av behandlingsarbete. B-körkort och vana av manuell växellåda är ett krav.
Det är även meriterande, men inte ett krav, om du har utbildning i något av nedanstående områden:
• JD
• Connect
• Socialrätt
• BBIC
• MI
• Repulse
• Hap
• Återfallsprevention
• Kriminalitet som livsstil
• Lågaffektivt bemötande
• Nätverksledning
• Utbildning i andra metoder gällande arbete med barn och unga
Då arbetet handlar mycket om god kommunikation, dokumentation och samtal vill vi att du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och bevara goda relationer. Du lyssnar in, visar intresse och förståelse för andra människor samt är öppen och arbetar för att skapa ett gott klimat. Du besitter en flexibilitet som gör att du har förmågan att anpassa dig efter olika situationer och ändrade omständigheter. Tjänsten ställer även krav på att du är initiativtagande samt kan agera och se till att saker och ting blir utförda. Vidare behöver du även ha förmågan att följa riktlinjer och rutiner, hålla tider i arbetet samt uppfylla de juridiska skyldigheter och säkerhetskrav som hör till din befattning.
Om arbetsplatsen
HVB-verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 13-18 (21) år med behov av omsorg, struktur och trygghet alternativt unga som är i behov av behandling för psykosocial problematik, begynnande missbruk, psykisk ohälsa eller normbrytande beteende.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Semestervikariat på schema + timanställningar
Tillträde: Semestervikariat under jun-aug, du behöver kunna arbeta minst 2 veckor och helst alla arbetstider-/pass enligt exemplet ovan. Det finns möjlighet att börja arbeta timmar under våren. Övrig information
Intervjuer kommer att hållas digital v.10-11.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Du behöver innan anställning visa upp examensbevis/studieintyg från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Anna Mangiapia anna.gustafsson@malmo.se 0734-072 934
