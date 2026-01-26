Semestervikarier och timanställda till Kriscentrums skyddade boenden
2026-01-26
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu sommar- och timvikarier till Kriscentrum Boende Heder och Kriscentrum Boende, två verksamheter inom avdelning Insats. Kriscentrum Boende Heder är ett HVB (hem för vård eller boende) för flickor och unga kvinnor i åldern 14-22 år som är utsatta för hedersvåld och som har ett skyddsbehov. Kriscentrum Boende är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Alla placeringar sker via socialtjänsten, både planerat och akut. Personal utreder skyddsbehovet och under hela placeringstiden samarbetar personalen nära placerande socialsekreterare.
Som socialsekreterare arbetar du med informativa och stödjande samtal, skyddsbedömningar, joursamtal via telefon, dokumentation samt samverkan med socialtjänst, sjukvård, advokat, polis samt föreningslivet. Arbetet består också av praktiska arbetsuppgifter i boendet samt aktiviteter för barn och vuxna såväl i boendet som utanför.
Vi rekryterar nu sommar- och timvikarier för tjänstgöring dag,kväll,helg och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionomstuderande och har läst juridikterminen eller har socionomexamen. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom nedan angivna områden:
• Hedersrelaterat våld
• Våld i nära relation
• Arbete på boende
• Patriark/HEVA
• FREDA
• TMO
Som person vill vi att du har en god samarbetsförmåga som gör att du lyssnar in samt visar intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att skapa goda relationer med andra. Vidare kan du planera arbetet självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har drivkraft, är lyhörd och har lätt för att förhålla dig till förändrade omständigheter. Med tanke på verksamheternas utformning är det av stor vikt att du är bra på att kommunicera samt att du är trygg i dig själv.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Behärskar du andra språk är detta meriterande. B-körkort för manuellt växlad bil är önskvärt men inte ett krav.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Semestervikariat/timanställning
Omfattning: Deltid/heltid
Antal tjänster: Ca 6
Tillträde: Semestervikariat juni-aug. Man behöver kunna arbeta alla tider - dag/kväll/helg/natt.Övrig information
Intervjuer kommer att ske mellan den 3-13 mars.
Endast kvinnor kan komma att anställas då tjänstens placering är vid ett skyddat boende.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Innan anställning vill vi att du visar upp utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister, HVB (hem för vård eller boende), socionomexamen (eller påbörjad socionomexamen) samt id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
