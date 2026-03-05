Semestervikarier inom Vuxenutbildningen som lärare på SFI
Vi söker dig som studerar till lärare eller är nyutexaminerad lärare som semestervikarie på Vuxenutbildningen i Karlshamn.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk på SFI. Vi har grupper i spår 1,2,3 Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som ännu ej har lärarexamen men studerar på lärarhögskolan och dig som är nyutexaminerad lärare.
Det är meriterande om du har erfarenhet från SFI eller har svenska som andraspråk i din utbildning eller examen. Erfarenheter ur ett mångkulturellt perspektiv ser vi som värdefullt. Vi förväntar oss att du har pedagogisk kompetens och kan möta varje studerande utifrån dennes specifika behov. Vi förväntar oss också att du har erfarenhet och vana av att arbeta med digitala lärverktyg.
Som person har du lätt att samarbeta och kan ta egna initiativ. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Vuxenutbildningen i Karlshamn består av ca 60 medarbetare och ca 1000 elever. Vi arbetar med flexibla starter under året och erbjuder studier inom vuxenutbildningens samtliga skolformer. Att arbeta med vuxna innebär att fokus skall vara utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, vilket innebär en flexibel och till viss del individanpassad utbildning. Vi erbjuder både gruppundervisning och distansundervisning i ett flertal ämnen/kurser.
Information om tjänsten
Semestertjänst, Visstidsanställning 100 % under perioden 2026-06-22--2026-08-09
4-5 tjänster
Sista ansökningsdag 2026-03-29
Övrigt
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och kan variera i anställningstid utifrån verksamhetens behov och till viss mån utifrån eventuella individuella önskemål. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Välkommen med din ansökan tillsammans med meritförteckning, examensbevis samt eventuell lärarlegitimation.
Vid en eventuell anställning vill vi även ha ett utdrag ur belastningsregistret, enligt Skollagen(2010:800).
För mer information kontakta
Joakim Persson, enhetssamordnare SFI, 0454-57 45 67
Anna-Lotta Wolgast, Sveriges lärare annalotta.wolgast@utb.karlshamn.se
Petter Sundberg, Sveriges lärare, petter.sundberg@utb.karlshamn.se
För mer information kontakta
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
Karlshamns kommun
rektor
Maria Olsson Aasen maria.aasen@karlshamn.se
9779279