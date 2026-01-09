Semestervikarier inom funktionshinder och individ- och familjeomsorgen
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshindersverksamhet och socialpsykiatri, samt hälso- och sjukvårdsinsatser för dessa målgrupper.
Vi söker tim- och semestervikarier inför våren och sommaren 2026 som vill arbeta med ett roligt, givande och omväxlande arbete. Vi söker vikarier till våra verksamheter inom funktionshinder och individ- och familjeomsorgen.
Inom funktionshindersverksamhet:
Som semestervikarie ger du social stöttning samt omvårdnad till personer som har någon form av fysiska och / eller intellektuella funktionsnedsättningar. Brukarna bor antingen i ett eget eller i ett gemensamt boende.
Arbetet innebär att finnas som ett stöd för brukarna i deras vardag. Vilket stöd som behövs varierar och kan innefatta uppgifter såsom pedagogiskt stöd, personlig omvårdnad och medicinhantering. Man hjälper även till med hushållssysslor så som städ, tvätt och matlagning.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll alternativt natt, både vardagar och helger. Även sovande jour och dygnspass kan förekomma. Vid arbete på fast schema ingår helgtjänstgöring.
Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet:
Som semestervikarie ger du social stöttning samt viss omvårdnad till klienter med beroende problematik eller till ungdomar som bor på HVB hem.
Arbetsuppgifterna är varierande och beror på vilket behov klienten har. Det kan handla om att ge praktiskt och pedagogiskt stöd, såsom att ta hand om sin lägenhet, vid myndighetskontakter samt vid medicinhantering.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll alternativt natt, både vardagar och helger. Även sovande jour och dygnspass kan förekomma. Vid arbete på fast schema ingår helgtjänstgöring.
Övrig information
För att du ska få arbeta inom omsorg krävs det att du visar upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs innan eventuell anställning.
Via nedan länkar ansöker du om belastningsregister. Om du har digital brevlåda får du registret samma dag du ansökt. Har du inte digital brevlåda väljer du att få registret via post hem till brevlådan, detta tar upp till två veckor.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryteringen via mail.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med människor och kan se varje individs behov och förutsättningar. I din roll visar du hänsyn till de du möter, är noggrann och ansvarstagande samt arbetar med brukaren/klienten i fokus utifrån satta rutiner och handlingsplaner.
Du ska ha fyllt 18 år, ha rätt att arbeta i Sverige och ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift då dokumentation och medicindelegation ingår i arbetet.
Körkort och tillgång till bil är meriterande och ställs som krav på några av våra enheter.
Vi matchar din kompetens och tidigare erfarenhet med behovet på våra enheter.
Inom funktionshindersverksamhet:
• Är det meriterande med utbildning inom vård och omsorg eller barn - och fritid.
• Är det meriterande om du kan teckenspråk eller har arbetat med bildstöd, alternativt annan tydliggörande kommunikation.
Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet:
• Är det krav på tidigare erfarenhet.
Har du frågor om tjänsten mejla sof.rekrytering@boras.se
Vi rekryterar löpande.
Urval och intervju sker löpande efter verksamhetens behov av vikarier.
Vi återkommer via telefon eller e-post. På grund av att vi får många intresseanmälningar har vi tyvärr inte möjlighet att ge personlig återkoppling till alla som söker.
Vikarie inom funktionshinderverksamhethttps://www.boras.se/arbete/arbetahososs/vikarierahososs/vikarieforfunktionshinderverksamhet.4.243340ec159e1d49999749c9.html Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
