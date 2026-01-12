Semestervikarier för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter
2026-01-12
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
Är du legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller är under utbildning? Är du ansvarstagande och noggrann? Då söker vi dig som semestervikarie under sommaren 2026!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker semestervikarier till den kommunala hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun. Vår semesterperiod är under veckorna 26-33.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att utföra olika hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi utför insatser inom hemsjukvård, särskilt boende, korttidsvård, funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad:
• Sjuksköterska
• Arbetsterapeut
• Fysioterapeut
• Eller är under utbildning till något av ovanstående
Som person uppskattar vi att du har en positiv inställning till arbetet, tycker det är roligt att samarbeta med kollegor i tvärprofessionellt team och tillsammans med patienterna. Att vara ansvarstagande, noggrann, strukturerad, flexibel och utvecklingsinriktad är viktigt i arbetet hos oss.
För arbete krävs B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad, introduktion för att du ska komma in i din roll, och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Hoppas vi ses i sommar!Så ansöker du
Då vi söker flera olika befattningar i annonsen, samt dig som är under utbildning till någon av dessa så vill vi att du anger i din ansökan vilken tjänst du söker till.
De som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-05-29.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
Enhetschef Rehab/förebyggande
Cecilia Bawelin cecilia.bawelin@tidaholm.se 0502-60 60 65 Jobbnummer
