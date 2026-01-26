Semestervikarier för behandling och utredning till Enebacken, dag/natt
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260036 Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu sommarvikarier, för dag- eller nattarbete, så ta chansen att få inblick i vår verksamhet där vi gör skillnad för familjer.
Arbetet på Enebacken vilar på en miljöterapeutisk och anknytningsteoretisk grund där de boende skall erbjudas möjlighet att planera sin vardag på ett sätt som efterliknar hemförhållanden och som tar hänsyn till varje familjs egna förutsättningar.
På Enebacken finns två utredningshus och två behandlingshus. Arbetet på utredningshusen innefattar att utifrån uppdrag av placerande socialtjänst utreda föräldraförmåga med barnets behov i fokus. Utredningarna genomförs under sammanlagt 8-12 veckor då familjen bor på avdelningen vilket möjliggör ett helhetsperspektiv på familjers samspel och behov i omsorgssituationer. På behandlingsavdelningarna arbetar man med samspels/relationsbehandling med syfte att stärka föräldraförmågan och främja en god anknytning mellan barn och föräldrar. Behandlingen utgår från barnets individuella behov och syftar till att ge barnet en tydlig, förutsägbar och därigenom begriplig vardaglig situation för att möjliggöra en positiv psykosocial utveckling.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Förekommande arbete med familjer utifrån uppdrag, barnens behov och föräldrars förmåga, tex samspelsobservationer såväl på som utanför Enebacken. Behandlande och utredande samtal med föräldrar och barn. Mottag av akuta placeringar samt in- och utskrivningar av familjer.
• Samarbete med tex socialtjänst eller social jour.
• Administrativt arbete, t.ex. beställningar, uppdatering av information, etc.
• Dokumentation, t.ex. journalföring.
• Praktiska sysslor, t.ex. tvätt och städ.
På Enebacken arbetar man dygnet runt 365 dagar om året. Vi söker dig som kan arbeta schemalagd arbetstid med återkommande kvälls- och helgarbete samt även personal till vaken natt.Kvalifikationer
För arbete dagtid söker vi dig som har socionomexamen eller läser till socionom och har genomfört din praktiktermin. För arbete på natten är kravet socionom- eller socialpedagogutbildning. Tjänsterna ställer även krav på datorkunskaper, svenska obehindrat i tal och skrift samt god engelska.
Det är meriterande med erfarenhet från socialtjänst Individ och Familj eller behandling på institution, likaså annat socialt arbete med barn och deras familjer. B-körkort samt kunskaper inom andra språk är önskvärt men inte ett krav.
Arbetsuppgifterna ställer stora krav på såväl självständigt arbete som god samarbetsförmåga. Du som person tar egna initiativ och är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och professionella. Vidare har du lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och agerar effektivt även när förutsättningar förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar. Lyhördhet, respekt och god förmåga att lyssna in familjernas, verksamhetens och uppdragsgivares behov är nödvändigt och att du utifrån dessa kan utveckla arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Enebackens uppdrag är att ta emot och möta behovet av utrednings- och behandlingsplaceringar av barn 0-12 år och deras föräldrar. Upptagningsområdet för verksamheten är företrädesvis Malmö stad. Verksamheten är en dygnet-runt institution med möjlighet till akuta placeringar i de två utredningshusen.
Familjerna bor på institutionen under utredningstiden, vilket möjliggör ett helhetsperspektiv på familjers samspel och behov i omsorgssituationer. Arbetet vilar på en miljöterapeutisk och anknytningsteoretisk grund.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Semestervikariat
Omfattning: Heltid
Antal: 10-12 (varav 2-3 nattarbetare)
Tillträde: v.25-35, du behöver kunna arbeta minst 4 veckor men helst mer.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas på arbetsplatsen under vecka 10-11.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Du behöver innan anställning visa upp examensbevis/studieintyg från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9705887