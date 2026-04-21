Semestervikarier - Miljöarbetare Till Återvinningscentralen Brännkläppen
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Renhållningsjobb / Boden Visa alla renhållningsjobb i Boden
2026-04-21
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.
Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Har du ett intresse för miljö och avfallsfrågor? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu en medarbetare till Återvinningscentralen på Brännkläppen i Boden. Till återvinningscentralerna (ÅVC) kommer kunderna för att lämna det de inte vill ha kvar. Genom att uppmuntra återbruk minskar avfallsmängderna och behovet av nya produkter, vilket sparar naturresurser och energi. Det som inte kan återbrukas ska sorteras rätt för bästa möjliga återvinning. Som medarbetare på ÅVC har du en viktig roll i kundmötet och bidrar till en bättre miljö och högre servicegrad. I Bodens kommun tar vi emot stora mängder matavfall som återvinns till biogas. Första steget är att göra en slurry av matavfallet på Brännkläppen, som sedan transporteras till biogasanläggningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-21

Arbetsuppgifter
Vi söker 2 st semestervikarier till Återvinningscentralen Brännkläppen i Bodens kommun. Semestervikariaten är 6-7 veckor, med start 29 juni, vecka 27.
Arbetet är varierande och innebär att sköta den dagliga driften på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. Kundmötet är i fokus, och du informerar och ger vägledning om avfallshantering till kommunens medborgare. Vi jobbar avfallsförebyggande och uppmanar till återbruk.
Arbetet inkluderar mottagningskontroll av farligt avfall, sortering, omlastning och hantering av sopkärl. Det kan vara fysiskt krävande och sker mestadels utomhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som talar svenska och kan göra dig förstådd på engelska. Krav för tjänsten är B-körkort.
Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakter söker vi dig som är social, serviceinriktad och som besitter en stor social kompetens. Du söker med lätthet kontakt med kunderna på rampen, och du drivs av att skapa mervärde för kunderna och känner ansvar för att bygga förtroende. Du har lätt för att kommunicera och vägleda, och ger alla ett bra bemötande med gott tålamod såväl kommuninvånare som kollegor.
Du är engagerad, flexibel, ordningsam samt kvalitets- och ansvarsmedveten. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du ska kunna jobba självständigt. Du är positiv, tycker om att sprida glädje på arbetsplatsen tar stort ansvar för arbetsuppgifterna.
Eftersom arbetet innebär vissa fysiskt ansträngande moment, behöver du vara i god fysisk form. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Schemalagt arbete, även kvällar och helger förekommer.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan bestående av CV och personligt brev! Eftersom urvalet sker löpande så vill vi uppmana att inte vänta med att skicka in ansökan.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Jerry Larsson 0921-62200 Jobbnummer
9867687