Semestervikarier - Medicinska sekreterare, medicinska sekreterarstudenter
2025-11-12
Region Sörmland Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Vi söker medicinska sekreterare och medicinska sekreterarstudenter för semestervikariat till sommaren 2026.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvården i Region Sörmland söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, eller utbildar dig till det. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med varierande och intressanta uppdrag. Du tycker om att arbeta med människor, du är flexibel och har god samarbetsförmåga och hög ansvarskänsla.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval.
Din kompetens
Godkänd utbildning till medicinsk sekreterare, pågående utbildning till medicinsk sekreterare eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning. Tillträde sker fortlöpande enligt överenskommelse.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV och betyg, snarast eller senast 2026-01-19.
OBS! För att din ansökan ska räknas som fullständig måste du bifoga dina betyg från din, för tjänsten, aktuella utbildning.
Se våra förmåner
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
