Semestervikarier - Kock och matsalsarbetare till Sörmlands museum
Region Sörmland / Restaurangbiträdesjobb / Nyköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nyköping
2026-02-03
Sörmlands museum, NyköpingPubliceringsdatum2026-02-03Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, måltidsvärd, transport och lokalvård.
I vårt kök på Sörmlands museum står hållbarhet och råvaror av hög kvalitet i fokus - något som tydligt speglas i vår meny.
Vi söker nu semestervikarier både som kockar och matsalsarbetare.
Dina arbetsuppgifter som kock
• Planera, tillaga måltider till våra gäster.
• Genomföra beställningar.
• Utföra mätningar och dokumentation enligt egenkontrollprogrammet.
• Att rätt kvalité på måltiderna levereras.
• Att våra gäster får service i toppklass.
Dina arbetsuppgifter som matsalsarbetare
• Tillaga lättare måltider för våra gäster.
• Att rätt kvalité på måltiderna levereras.
• Att de mätningar och dokumentation som ska göras enligt egenkontrollprogrammet utförs.
• Att våra gäster får service i toppklass.
Din kompetens som kock
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år.
• God svenska i tal, skrift och läsförståelse.
• Restaurangutbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet.
Din kompetens som matsalarbetare
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år.
• God svenska i tal, skrift och läsförståelse.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och strukturerat med stor empati och hög servicekänsla. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat semestervikariat från 16 juni -22 augusti. Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Marcus Sjösten, Marcus.Sjosten@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
