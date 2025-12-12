Semestervikarie/timanställning Natt Inom Äldreomsorgen 2026
2025-12-12
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
, Mölndal
Vill du arbeta natt inom vård och omsorg i Vara kommun?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du skapar trygghet och omvårdnad under nattens timmar? Vi söker dig som vill arbeta som Semestervikarie på natten inom äldreomsorgen (ÄO).
Som semestervikarie på nattpatrullen/äldreboende får du en viktig roll i att ge omsorg, stöd och värdighet. Du kommer att vikariera för ordinarie personal under sommarens semesterperiod 2026.
Din roll
Som nattvikarie har du en viktig roll i att skapa trygghet och säkerställa omsorg under natten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ge omvårdnad och stöd till brukare under natten
Att hantera eventuella larm och akuta situationer
Dokumentera enligt verksamheten riktlinjer.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för vård och omsorg. Erfarenhet av nattarbete eller arbete inom vård och omsorg är meriterande, men vi värderar din personlighet och ansvarskänsla högt.
Din kunskap och erfarenhet
Vi ser att du:
Är 18 år eller äldre.
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
Är självständig, ansvarsfull och trygg i att arbeta nattetid.
Har B-körkort (krav i vissa verksamheter)
Kan uppvisa utdrag från polisens belastningsregister
Har tillgång till BankID för verifiering i våra verksamhetssystem
Vi ser det som meriterande om du:
Har en utbildning inom vård och omsorg. Med möjlighet att visa bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel undersköterska, eller ett tjänstgöringsintyg som visar pågående tillsvidareanställning som undersköterska.
Innan anställning behöver du kunna uppvisa :
Pass/ID. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av BankID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Utdrag från polisens belastningsregister, Beställ ditt utdrag från polisens belastningsregister här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Se till att beställa hem rätt utdrag och i tid.
Vi kommer att begära referens som sker digitalt via sms.
Din framtida arbetsplats
Som semestervikarie/timanställning Natt blir du en del av Vara kommuns äldreomsorg.
Vi använder schemasystemet Medvind, innan sommaren kan lägga in din tillgänglighet för arbetspass som timanställd samt även kunna se ditt semestervikariats schema.
Går du i skolan så kan du redan nu börja som timanställd och hoppa in vid behov och kan då ha säkrat ditt sommarjobb.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för större möjlighet till anställning och chans att börja som timvikarie redan nu. Förbered utdrag från belastningsregistret samt referenser inför eventuell intervju.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, möta nya människor och göra skillnad för äldre i din kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
