Semestervikarie till äldreomsorg, funktionsstöd och hemvård sommaren 2026
2025-12-16
Sommarvikarier till äldreomsorg, funktionsstöd, hemvård 2026
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande sommarjobb med god lön och trygga villkor? Då är du varmt välkommen att söka sommarvikariat hos oss i Hjo!
Som sommarvikarie inom äldreomsorg, funktionsstöd eller hemvård blir du en del av en engagerad och omtänksam arbetsgemenskap. Du bidrar både med god omsorg och med att skapa en trygg, innehållsrik och värdig vardag för personer som behöver extra stöd - äldre, personer med funktionsnedsättning eller svårt sjuka.
Hos oss får du konkurrenskraftig lön, stödjande kollegor, värdefulla erfarenheter och en arbetsgivare som erbjuder goda villkor. På vår hemsida finner du mer information om de enheter som söker vikarier.
Planera din sommar i tid Om du ansöker tidigt och kan arbeta flera veckor i följd finns möjlighet att få ett fast schema, vilket underlättar din planering. Våra arbetstider varierar mellan dag, kväll och helg. Det finns även möjlighet att lägga in din tillgänglighet i vårt bemanningssystem och arbeta när behov uppstår.
Tillsammans skapar vi en trygg sommar för dem som behöver oss allra mest.
Vem söker vi?
Du behöver vara 18 år när anställningen påbörjas. Tidigare erfarenhet eller utbildning inom omsorg är inget krav - vi ger dig den introduktion du behöver.
Det viktigaste för oss är att du har vilja och förmåga att stödja människor i vardagen, och att du bemöter andra med respekt, lyhördhet och ett gott samarbete. Du har förmåga att se vad som behöver göras och agera därefter. Din personliga lämplighet är av stor betydelse.
Krav
• Du ska ha fyllt 18 år senast 22 juni 2024.
• Du ska behärska svenska i tal och skrift (godkänd SFI D1 och bli godkänd i rekryterares språkbedömning).
• Du ska kunna uppvisa digitalt utdrag ur belastningsregistret, högst sex månader gammalt, samt giltigt ID-kort vid anställningserbjudande. Länk Barn i annan verksamhet, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/)
Meriterande
Detta är inget krav, men värdefulla tillägg som stärker vår verksamhet:
• Utbildning inom omvårdnad eller pedagogik.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• För hemtjänst krävs giltigt B-körkort.
Är du pensionär?
Om du gått i pension men saknar arbetsgemenskapen, vill bidra med din erfarenhet eller önskar komplettera din pension, är du varmt välkommen att söka. Vi har särskilt behov av utbildade undersköterskor, medarbetare med pedagogisk bakgrund samt erfarna vårdbiträden och assistenter - men alla med relevant erfarenhet är betydelsefulla för oss.
Är du tidigare anställd?
Vi arbetar enligt gällande regelverk för företrädesrätt (LAS) och välkomnar tidigare medarbetare att söka. Vi tar interna chefsreferenser på samtliga tidigare anställda.
Hur går rekryteringsprocessen till?
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Om du redan är timanställd hos oss kontaktar du i första hand Bemanningsenheten.
Ansökan: Du skickar in din ansökan via länken och fyller i formuläret. Har du ett CV sedan tidigare kan du bifoga det.
Intervju: Om din ansökan bedöms som intressant kallas du till intervju av Helene Johnsson - oftast digitalt men du kan även träffas på plats i stadshuset.
Referenstagning: Efter intervjun lämnar du referenser i vårt digitala system REFAPP via en länk som skickas ut på SMS.
Matchning: Vi matchar därefter kandidater med lämpliga arbetsplatser.
Avtal och introduktion: Vid matchning bokas ett möte där du skriver avtal, visar registerutdrag och ID-handling, lämnar eventuella betygskopior och får en plan för introduktion och utbildning.
Du kan läs mer om Hjo kommun som arbetsplats på vår hemsida Hjo.se (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
där hittar du information om förmåner, korta videos med våra medarbetare och information om sommarjobb som omsorgsstjärna.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi påbörjar hantering av ansökningar efter jul och nyårshelgerna. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
