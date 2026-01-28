Semestervikarie sopbil Nässjö Affärsverk och Eksjö Energi
2026-01-28
Nässjö Affärsverk och Eksjö Energi söker semestervikarier som Sopbilschaufför
Om Nässjö Affärsverk
NAV har verksamhet inom fjärrvärme, fiber, elnät, vatten och avlopp, renhållning samt underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar i Nässjö Kommun.
Verksamheten innefattar även utförande av mark- och anläggningsentreprenader. Vi har en oslagbar kompetens inom många skilda områden. vilket ger oss möjligheten att påverka.
NAV har ca 150 medarbetare som får människors vardag att fungera utifrån visionen "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken" och kärnvärdena serviceinriktade - långsiktiga - framåtriktade - effektiva. Läs gärna mer på www.nav.se.
Om Eksjö Energi
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme samt ansvarar för renhållnings-verksamheten inom Eksjö kommun, vatten- och avloppsverksamhet, parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet. Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt- data och telekommunikation.
Med kundfokus i en resurseffektiv organisation tar vi tillsammans ansvar för en hållbar utveckling för vår och kommande generationers bästa. Läs gärna mer om www.eksjoenergi.se
Samverkansinformation
Avfallsområdet har genomgått stora förändringar under de senaste åren och fler förändringar väntar. För att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar på bästa möjliga sätt ingår därför Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk ett samarbete inom avfall.
I samarbetet görs insamling av hushållsavfall, så som restavfall, matavfall, trädgårdsavfall och slam, hämtas gemensamt.
Vill du vara med och göra skillnad för miljön och arbeta som renhållningsarbetare hos oss? Här är allas engagemang, delaktighet och ansvarstagande framgångsfaktorer för att vi tillsammans ska skapa en attraktiv kommun med livskvalitet för de som lever och verkar här.
Mångfald är en naturlig del i vår verksamhet. Vi ser olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt. Vi arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön, detta gör vi tillsammans mellan arbetsledning och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hämtning av kommunalt avfall, med tvåmans betjänt sopbil samt skötsel och tvätt av sopbilar, arbetet sker tillsammans med en ordinarie chaufför
Eftersom arbetet tidvis kan vara krävande förutsätter vi att du har god fysik och att du tycker om att vara utomhus i alla väder.
Att arbeta som renhållningsarbetare på sopbil hos oss innebär ett arbete under frihet och med eget ansvar. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga samt hög servicekänsla eftersom kundkontakter hör till det dagliga arbetet och du behärskar svenska i tal och skrift.
Du ser lösningar snarare än problem och har en blick för helheten.
Innan anställningen påbörjas genomförs introduktionsutbildningKvalifikationer
Du som söker skall ha fyllt 18 år.
Hos oss blir det allt viktigare med verktyg och program anpassade för mobiler, läsplattor och datorer. Därför ser vi gärna att du kan hantera tekniken i det dagliga arbetet. Anställningsvillkor
Vikariatet är cirka 8-10 veckor, under denna period förväntas du jobba samtliga vardagar under vikariatet.
Låter det intressant? Välkommen att söka tjänsten eller kontakta oss för mer information.
Vi genomför löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
