Semestervikarie som personlig assistent till kvinna på Kooperativet Olja
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker nu en timvikarie som även vill jobba i sommar och täcka upp när gruppens ordinarie personal har semester. Är du en lugn och trygg person med förmågan att arbeta i ett lugnt tempo? Tycker du om att ge omvårdnad och hjälpa andra? Då kanske det här är tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Uppdragsgivaren är en positiv och ungdomlig 60-talist som är nyfiken på det mesta och tycker om att hålla kontakt med familj och vänner. Bor i villa i Jönköping. Kvinna har en fysisk funktionsnedsättning och behöver hjälp med personlig omvårdnad. Hon för själv sin talan och styr sin assistans. Du som assistent blir en ovärderlig hjälp för henne då hon har svårt att använda sina armar, händer och har problem med synen. Inga lyft förekommer.
Vad krävs
Du som söker är en lugn och trygg person med välutvecklad empati och lyhördhet som har har förmågan att arbeta i ett lugnt tempo. Du trivs med att ge omvårdnad och tycker om att hjälpa andra. Vi ser gärna att du har livserfarenhet och är ansvarfull. Då uppdragsgivaren är infektionskänslig är det viktigt att du har en god hälsa. Rökfrihet är ett krav och körkort är önskvärt.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Semestervikariat under v.25-34
• Arbetstider som förekommer är dagtid, både vardagar och helger. Ca 2-3 pass per vecka.
• Tillträde sker enligt överenskommelse
• Du får introduktion och får gå bredvid en erfaren assistent
• Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Lina McHenry på: lina.mchenry@kooperativetolja.se
Är det här tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer ske löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9787687