Semestervikarie Lagerarbetare/Chaufför - R&F Travel Retail
Är du en noggrann och engagerad person som gillar att arbeta i högt tempo? Vill du jobba i ett team med glada kollegor som har roligt på jobbet? Då är du den vi söker!
Några ansvarsområden:
- Hantera och lasta gods
- Plocka och packa varor
- Köra truck samt lastbil
- Orderhantering i datasystem
Vad vi kan erbjuda dig
Vi söker nu två semestervikarier till vårt lager, för att täcka upp under vår mest intensiva period på året. R&F Travel Retail i Göteborg arbetar med att proviantera Stena Lines fartyg och godsmottagning, där vi är ett modernt logistikcenter med automatiserade processer och AI-lösningar.
Våra värderingar är omtanke, innovation och leverans. Detta genomsyrar hur vi arbetar, hur vi tar hand om våra kunder och hur vi agerar gentemot våra medarbetare.
På våra lager plockas varje år miljontals artiklar som sedan levereras till våra olika kunder. Det är alltid fart och fläkt och vi alla jobbar tätt tillsammans, med kunden i fokus.
Vem är du?
Du är en serviceinriktad, engagerad person som ser möjligheter istället för svårigheter. I ditt arbete är du strukturerad och noggrann, vilket innebär att du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. För oss är det även viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer med din omgivning och kan arbeta självständigt.
Dina måsten:
- Erfarenhet av att arbeta med lagerarbete inom motsvarande område och arbetsuppgifter
- A och B-truckförarbevis
- C-körkort och Yrkeskompetensbevis
Vänligen bifoga kopia på truckkort/förarbevis i din ansökan.
Intresserad?
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid, juni till augusti 2026. Du är välkommen med din ansökan senast 19 april 2026. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Notera att vi av GDPR-skäl inte kan ta emot ansökningar skickade via email eller post. Vi har kollektivavtal med bland annat Transport som du kan kontakta för mer information.
Vi tillämpar bakgrundskontroll som ett led i att säkerställa vår rekryteringsprocess.
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Niklas Jönsson, på niklas.jonsson@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om R&F Travel Retail
R&F Travel Retail är en ledande distributör och grossist i norra Europa. Vi levererar Travel-Retail produkter så som parfym & kosmetika, dryck, konfektyr, mode, leksaker, elektronik och mat till bland annat färjerederier och flygplatser. Dessutom är vi agent för flera internationella varumärken på den svenska hemmamarknaden. Vi handlar med de flesta av de största Travel-Retail varumärkena i världen och förser våra kunder med tjänster såsom lager & logistiklösningar, intäktshantering, marknadsföringsmaterial, merchandising & utveckling av butikskoncept.
R&F Travel Retail ägs av Stena AB och är ett dotterbolag till Stena Line, ett av världens största färjerederier. Vårt uppdrag är att leverera högkvalitativa Travel-Retail produkter samt driva butiker ombord på färjor, flygplatser och i hamnar. I mer än 40 år har vi gjort just det, och vi strävar kontinuerligt efter att ta resehandeln till nya höjder.
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825)
Stena Line Jobbnummer
9807925