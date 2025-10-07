Semestervikarie 2026, Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Umeå
2025-10-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ambulanssjukvården bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och ansvarar även för transporter som kräver speciell sjukvård. Ambulanssjukvården Västerbotten utför runt 33 000 uppdrag i länet. I Åsele finns vår akutbil som arbetar med det akuta omhändertagandet i samarbete med Åsele kommun.
Om du vill ha ett spännande och utmanande jobb där den ena dagen aldrig är den andra lik - då kan ambulanssjukvården vara något för dig.
Förutom stationen i Umeå så bemannas våra ambulanser från stationerna i Nordmaling, Vännäs och Vindeln. Nu söker vi semestervikarier till sommaren 2026 med placeringsort Umeå och Vindeln - Är det dig vi söker?
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansvaret att i början av varje arbetspass och under arbetspassets gång, kontrollera att ambulansen har korrekt utrustning så ni kan utföra era arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad inom ambulanssjukvård eller annan specialisering som vi bedömer värdefull för verksamheten. Det är även meriterande med yrkeserfarenhet från akutsjukvård.
Du har B-körkort och god körvana. Du behärskar svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har C eller C1 behörighet på ditt körkort.
Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande därför ställer vi krav på fysisk uthållighet.
Som en del i rekryteringen kommer du att genomgå fystest och körprov.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Lars-Åke Löfqvist larsake.lofqvist@regionvasterbotten.se 072-579 34 49 Jobbnummer
