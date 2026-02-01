Semestervikarie - Chaufför med C-körkort sökes till distribution
Direktbud i Örebro AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-02-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Direktbud i Örebro AB i Örebro
I över 20 år har vi sett möjligheter där andra har sett problem. Vi gör alltid vårat yttersta för att göra kunden nöjd och skapa en fin och långvarig relation. Nu söker vi dig som vill jobba som distributionschaufför, älskar variation på jobbet, lösa problem och har tempot uppe i kroppen.
Vi erbjuder dig:
En timanställning förlagd dag- och/eller kvällstid. Till denna tjänst söker vi en person som vill köra distribution inom Örebro län varierat med lätt lastbil och tung lastbil. Under våren kan vi erbjuda timanställning vid behov och under juni, juli och augusti så erbjuder vi heltid. Stora chanser till fortsatt anställning efter sommaren.
Arbete inom en koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högst på agendan.
En del av ett litet familjärt arbetslag där vi hjälper varandra för att lyckas.
Vi söker dig som:
Har hjärtat på rätt plats med förståelse för service och kundrelation.
Älskar att vara i rörelse och trivs i ett högt arbetstempo.
Självständig och lösningsorienterad.
Är positiv och förmåga att motivera sig själv och andra till att göra ett bra jobb.
Krav:
C-körkort
Lokalkännedom över Örebro
YKB
Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
ADR grund
Truckkort
Meriterande:
CE-körkort
Känner du att du vill bli en del av vårat lag?
Då vill vi höra mer om dig! Bifoga CV och skriv kort om dig själv så hör vi av oss. Intervjuer genomförs löpande så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@direktbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Direktbud i Örebro AB
(org.nr 556447-0564), https://direktbudorebro.se/
Vattenverksgatan 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Catarina Hellberg info@direktbud.se 0709367555 Jobbnummer
9715971