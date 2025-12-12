Semestervikariat till Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning
2025-12-12
Vill du ha ett sommarjobb som inte bara är ett jobb - utan en chans att skapa glädje, nya erfarenheter och minnen för livet? Bli en del av vårt team och gör varje dag betydelsefull, både för dig och för de människor du möter! Nu söker vi semestervikarier för sommaren 2026!
Din roll
Som semestervikarie och timanställd inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning arbetar du med omvårdnadsarbete utifrån brukarens behov och förutsättningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Stöd i vardagliga aktiviteter som personlig omvårdnad, matlagning, städning och fritidsaktiviteter.
- Att kommunicera och bygga förtroende med brukaren och deras nätverk.
- Dokumentation enligt gällande riktlinjer.
- Utförande av hälso- och sjukvårdande insatser på delegation från sjuksköterska.
Ett professionellt och respektfullt bemötande är avgörande, liksom förmågan att stödja brukaren till självständighet och delaktighet.
Din kunskap och erfarenhet
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett intresse för målgruppen. Du är ansvarsfull, flexibel och har lätt för att ta egna initiativ. Som timanställd behöver du kunna ta arbete på olika arbetsplatser med kort varsel.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
- Du har fyllt 18 år.
- Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
- Du har datavana och vana att använda smartphone i arbetet.
Meriterande:
- Utbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritidsprogrammet.
- Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
- Kunskap om tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsmetoder.
- B-körkort och cykelvana.
Din framtida arbetsplats
Som semestervikarie eller timanställd inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning kan du arbeta inom en eller flera enheter:
- Gruppbostäder
- Serviceboende
- Personlig assistans
- Barn- och ungdomsenheten
- Socialpsykiatri (serviceboende och stöd i hemmet)
- Daglig verksamhet
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg, natt och i vissa fall dygnspass med jour.
Vara kommun använder schemasystemet Medvind, där arbetspass bokas via SMS. Som timanställd styr du själv i en personlig kalender vilka dagar och tider du kan arbeta.
Vid eventuell intervju behöver du kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister (kontroll av egna uppgifter, du hittar det https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)
samt vid arbete med barn och unga (utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning).
Du behöver även kunna visa upp pass/ giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID.
Ansökan och rekrytering
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för större möjlighet till anställning och chans att börja som timvikarie redan nu. Förbered utdrag från belastningsregistret, betyg samt referenser inför eventuell intervju.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa vidare på vår hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/325". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning Kontakt
Wilma Hansson 0512-31057 Jobbnummer
9640563