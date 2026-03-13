Semestervikariat ständig helgtjänstgöring inom Äldreomsorgen
2026-03-13
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Bemanningsenheten är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Vi är en central väg in till Laholms kommun för sökande personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi spetskompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ha en god service i mötet med vikarier och verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Till sommaren har vi ett behov av vikarier som vill arbeta på en ständig helgtjänstgöring.
Det innebär att du arbetar 26 timmar per vecka och får en heltidslön. Kravet är att du ska arbeta minst 3 månader under sommaren för att uppfylla villkoren.
Arbetstiderna är förlagda på helgerna samt en vardag i anslutning till helg. Det kan förekomma en arbetsdag mitt i veckan på 4 veckor (för att få ihop 26h/vecka). Under vikariatet kommer du inte att beviljas ledighet på schemalagda dagar. Dina arbetspass kommer att schemaläggas både dag och kvällstid.
Det är önskvärt och prioriterande att du kan genomföra din introduktion under våren som timavlönad i Laholms kommun, så att du är redo när sommarvikariatet startar. För dig som vill arbeta extra redan under våren kan det finnas möjlighet till timanställning.
Behovet finns inom äldreomsorgen, både på särskilda boende och inom hemtjänsten. Du som vill och kan arbeta inom områden som Knäred, Hishult, Ränneslöv, Våxtorp, Veinge, Lilla Tjärby kommer att ha en god chans till anställning. Behovet finns också inom centrala Laholm/Skottorp/Mellbystrand men inte lika många platser som i kommunens ytterområden.Dina arbetsuppgifter
I äldreomsorgen utgår vi alltid från varje individs behov, önskemål och möjligheter att vara delaktig i sin vardag. Som medarbetare hos oss arbetar du med att stödja den enskilde i den personliga omvårdnaden, till exempel vid hygien, toalettbesök och dusch. Du hjälper även till med praktiska sysslor som städ, tvätt och enklare serviceuppgifter.
Arbetet innehåller också sociala delar, som att föra samtal, följa med på promenader och bidra till meningsfulla aktiviteter som skapar trygghet och livskvalitet.
Som sommarvikarie ger du grundläggande vård och omsorg utifrån ett respektfullt, lyhört och kommunikativt förhållningssätt. Du arbetar med fokus på värdighet, trygghet och välbefinnande för de brukare du möter.Kvalifikationer
För att vara aktuell för anställning ska du ha fyllt 18 år. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, och du kan ta till dig instruktioner på ett tydligt och tryggt sätt.
Vi söker dig som med engagemang kan utföra beviljade insatser och ge ett gott, respektfullt och professionellt bemötande. Du är ansvarstagande, har god social och kommunikativ förmåga och visar omtanke i mötet med andra. Uppdraget kräver att du är initiativrik, lyhörd för brukarens önskemål och har en naturlig respekt för den personliga integriteten. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor.
I arbetet ingår även att dokumentera genomförda insatser i vårt digitala system. Därför behöver du vara van vid att använda dator, mobil eller läsplatta i arbetet. Du behöver inte vara expert det viktigaste är att du känner dig bekväm med grundläggande digitala arbetsverktyg och är villig att lära dig. Självklart får du introduktion och stöd av oss.
Det är meriterande om du är utbildad eller studerar till undersköterska eller vårdbiträde, gärna med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Du ska också kunna ta emot och genomföra en läkemedelsdelegering efter utbildning på arbetsplatsen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Du kan inte kombinera detta arbete med annan anställning.
För arbete i Hemtjänsten krävs det körkort B.
Information om rekryteringen
Urval och anställning sker löpande under annonsperioden.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
