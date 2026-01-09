Semestervikariat som Leg. Sjuksköterska dagtid och helg
2026-01-09
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-09Beskrivning
Vi söker sjuksköterskor till vårt härliga HSL-gäng som kan jobba hos oss i sommar.
Vi har behov av sjuksköterskor som jobbar dagtid där även kväll och helgtjänstgöring ingår. Kvällar och helger är man ensam i tjänst som sjuksköterska och har hand om hela kommunen, både Säbo och ordinärt boende samt LSS gruppbostäder, med akuta uppdrag, planerade insatser och telefonrådgivning till omvårdnadspersonal.
Är du intresserad av att ha ett semestervikariat hos oss i sommar så välkommen att söka. Dina arbetsuppgifter
Du åker på besök till patienter i deras eget hem och tillgodoser det individuella omvårdnadsbehovet utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I din roll ansvarar du för egna bedömningar, utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare.
I arbetet ingår också att handleda medarbetare i medicinska frågor. Inom verksamheten får du använda din kompetens som sjuksköterska inom både kvalificerad vård och palliativ vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har arbetat några år som sjuksköterska och gärna inom kommunal verksamhet.
Vi vill att du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du kan arbeta strukturerat och samtidigt vara flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. Det är viktigt att du som sjuksköterska är trygg i din yrkesroll, har empatisk förmåga och kan prioritera.Anställningsvillkor
Urval kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, HSL Kontakt
Marie Andersson 0435-39192 Jobbnummer
