Semestervikariat som biståndshandläggare inom äldreomsorg myndighet
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-02-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Trivs du med att arbeta med äldre människor och vill göra skillnad i ditt arbete? Har du en pågående eller avslutad högskoleutbildning till socionom? Då finns sommarjobb att söka som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen ska du utifrån individens behov utreda, bedöma, besluta och följa upp stöd i vardagen. Här har du ett av Sveriges viktigaste jobb.
Ditt nya jobb
Många av socialtjänstens insatser är biståndsbedömda och för att ansöka om en insats kontaktas du som biståndshandläggare. I ditt arbete som biståndshandläggare har du kontakt med såväl enskilda individer som anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är varierande då du ansvarar för den samlade beslutsprocessen av insatser där du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning. Du gör även uppföljningar av fattade beslut. Som biståndshandläggare på Myndighetsenheten kan du arbeta inom olika inriktningar, exempelvis mottagande team, utredande team, korttidsteam (uppföljningar av korttidsbeslut) eller hemteam (planeringen från sjukhuset).
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete med härliga kollegor. Vi har 7 timmars arbetsdag, avtalsenlig lön samt introduktion i arbetet.
Din kompetens
Du som söker har en avslutad eller pågående socionom utbildning, lägst termin 3 ska vara avklarad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av VFU/arbete inom annan verksamhet inom socialtjänsten. Har du tidigare erfarenhet från biståndsbedömning är det meriterande.
Du är serviceinriktad och har ett stort engagemang för andra människor och bemöter dem på ett professionellt sätt. Du är en god lyssnare och du är kommunikativ. Självklart har du mycket goda kunskaper i svenska språket i tal-, läs- och skrift samt god datorvana, då dokumentation och samverkan är en viktig del i arbetet. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig bland annat 7 timmars arbetsdag samt att du får ingå i ett gäng härliga kollegor. Fler förmåner hittar du här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Jönköpings kommun är en sammanhållen förvaltning med ett tydligt fokus på de personer vi är till för. Vi gör skillnad för våra invånare! Myndighetsenheten ÄO fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och ansvarar för den samlade beslutsprocessen för äldre, men har även ansvar för tillfälliga insatser för våra yngre medborgare.
Biståndshandläggare inom Myndighetsenheten ÄO har sin arbetsplats på Västra Storgatan eller Klubbhusgatan i Jönköping.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett flertal, tidsbegränsade semestervikariat, heltid. Tillträde och avslut enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag. Vi prioriterar dig som kan arbeta 8-10 sammanhängande veckor under sommaren. Endast socionomutbildningen är godkänd i denna rekrytering.
Då det är många som söker denna tjänst kan det dröja innan du får återkoppling på din ansökan.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV, bifogat examensbevis samt tidigare tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se informationsrutan.
Rekryteringsenheten besvarar frågor om rekryteringsprocessen via e-post: mailto:rekryteringsenheten@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som semestervikarierande biståndshandläggare inom äldreomsorgen!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Frida Isaksson 036-106158 Jobbnummer
9743120