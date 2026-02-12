Semestervikariat sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fysioterapeut
Vilhelmina kommun / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2026-02-12
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Vi söker nu sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fysioterapeut som kan arbeta under sommaren 2026.
I samband med ansökan får du ange vilket av jobben du söker.
Medicinsk enhet ansvarar för hälso- och sjukvård på de särskilda boendena och i hemsjukvården i Vilhelmina kommun. På enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och fotvård. Vi har ett nära samarbete med sjukstugan i Vilhelmina och samverkar med övriga enheter inom socialas verksamhetsområde i det dagliga arbetet. Vi tillämpar verksamhets och individbaserad schemaläggning samt har flextidsavtal. Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska vid medicinska enheten är dina arbetsuppgifter den specifika omvårdnaden för Vilhelmina kommuns särskilda boenden samt hemsjukvård. Du planerar och leder omvårdnadsarbetet inom ansvarsområdet, bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen såväl som övriga professioner.
Som arbetsterapeut arbetar du med att utföra yrkesspecifika insatser som tillvaratar, upprätthåller och förbättrar funktion och resurser hos äldre och personer med funktionsnedsättning inom kommunala hälso- och sjukvården på särskilt boende och inom hemsjukvården. Arbetet innebär även handledning av personal samt utskrivning av personliga hjälpmedel. I arbetet ingår även att vara behjälplig vid rekvirering av arbetstekniska hjälpmedel.
Som fysioterapeut arbetar du med att utföra yrkesspecifika insatser inom rehabilitering. Ansvara för bedömning, behandling och uppföljning för personer som bor/vistas inom Vilhelmina kommuns särskilda boenden. Du ansvarar även för rehabiliteringsinsatser i personers hem som är inskrivna i hemsjukvården.
För samtliga arbeten ska du arbeta efter socialnämndens mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål. Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation inom respektive yrke. Du har ett stort intresse av att arbeta med människor och deras välbefinnande. Du är positiv, flexibel och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. I ditt arbete har du ett tydligt patient fokus och visar i handling att patientens behov prioriteras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift. Anställningsvillkor
Allmän visstidsanställning under juni, juli och augusti 2026.
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning. Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande, och vi förbehåller oss rätten att anställa innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialtjänstens verksamhet, Medicinsk enhet Kontakt
Cecilia Jonsson 0940-14002 Jobbnummer
9739775