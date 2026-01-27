Semestervikariat Sjuksköterska till Amadeuskliniken
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-01-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss på Amadeuskliniken! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team i sommar? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi ansvarar även för en del pass på Kvälls- och helgmottagningen, vardags kvällar och helger. Semestervikariatet innebär tjänstgöring både på vårdcentralerna och på Kvälls- och helg- mottagningen.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Våra yrkesprofessioner är distriktsläkare, sjukgymnast, psykolog, BVC, kurator, biomedicinsk analytiker, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är ett semestervikariat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Terése Laos, Terese.Laos@amadeuskliniken.se
alt. 0705589844, Fyllinge
Verksamhetschef, Monika Ekström, Monika.Ekstrom@amadeuskliniken.se
alt. 0703548264, Söndrum/Frösakull
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Oavsett vilken fas i livet du befinner dig i, om du upplever små eller stora besvär så är du välkommen till oss. Vi hjälper dig snabbt vidare till just den kompetens som du behöver för att återvinna och behålla din hälsa och fortsätta livet i balans. Vi arbetar för korta väntetider till kliniken och det är för oss självklart att du skall känna dig nöjd med ditt besök hos oss på Amadeuskliniken.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Amadeuskliniken Söndrum och Fyllinge Kontakt
Monika Ekström 0703548264 Jobbnummer
9705989