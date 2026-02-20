Semestervikariat sjuksköterska på kvinnokliniken, Mälarsjukhuset
Kvinnokliniken Eskilstuna
Vill du arbeta på en klinik där personlig utveckling, trivsel och teamwork står i fokus? På Kvinnokliniken i Eskilstuna söker vi nu sommarvikarier - sjuksköterskor och barnmorskor som vill bli en del av vår engagerade verksamhet.
Här arbetar vi med hela vårdkedjan inom kvinnosjukvården, vilket ger dig möjlighet att både bredda dina kunskaper och fördjupa dig inom det du brinner för mest. Hos oss får du utvecklas genom internutbildningar och ett nära samarbete med erfarna kollegor.
Varför jobba hos oss?
• Cirka 1500-2000 födslar per år - du får en varierad och meningsfull vardag.
• Nya, moderna lokaler anpassade för framtidens vård.
• Ett arbetsklimat präglat av stöttning, trygghet och gott bemötande.
• Du blir en del av ett team bestående av barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och flera professioner som arbetar tätt tillsammans.
Hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du arbetar i team och ansvarar för dina patienter.
• Barnmorskor på förlossningen arbetar enligt Föda Utan Rädsla och följer den blivande familjen genom hela vårdkedjan.
• Sjuksköterskor på BB arbetar med eftervård.
• På gyn fokuserar vi på personcentrerad omvårdnad
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och har ett genuint engagemang för kvinnosjukvård. Du är trygg, stabil och empatisk - och trivs både med eget ansvar och teamarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Semestervikariat med chans till förlängning.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Katarina Söderström Nilsson, 072-143 66 81.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-02
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
