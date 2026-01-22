Semestervikariat sjuksköterska korttidsenheten Byalagsgatan grundlön+12 000
2026-01-22
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett semestervikariat med värmegaranti? Ta chansen att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård i sommar! Vi söker två legitimerade sjuksköterskor till vårt team på korttidsenheten Byalagsgatan i Lundby.
Du välkomnas till en trevlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat och ha kul på jobbet! Förutom sommarbonus blir du rikare på erfarenheter, möten och nya vänner.
Korttidsenheten Byalagsgatan är en ny enhet i stadsdelen Lundby. Vi sitter i nyrenoverade och anpassade lokaler sedan januari 2025 då vi flyttade in. Till oss kommer patienter från 18 år med varierande diagnoser såsom fysisk funktionsnedsättning, progredierande sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Många som kommer hit har drabbats mitt i livet och du blir därför en viktig del av deras väg tillbaka. Samarbete i tvärprofessionella team och kollegialt stöd är centrala delar av arbetet. Du har din placering i ett stabilt och erfaret team på korttidsenheten där samtliga arbetspass är förlagda.
I arbetsuppgifterna som sjuksköterska ingår att bedöma, planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister. Du arbetar självständigt och har ett patientansvar, men det finns alltid kollegor att rådfråga vid behov.
Du får ett stimulerande och flexibelt arbete med fokus på eget ansvar, där du har möjlighet att vara med och påverka. Hos oss finns många möjligheter att utvecklas. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit som stöttar dig i din utveckling. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Vårt erbjudande till dig som är legitimerad sjuksköterska:
Utöver grundlön erbjuder vi ett lönetillägg på 12 000 kr per månad under veckorna 26-33. Tillägget gäller vid heltidsarbete. Vid arbete på deltid betalas tillägget ut i proportion till sysselsättningsgraden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från yrket och målgruppen är det meriterande. Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med patienten och anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.
Arbetstiden är främst förlagd dagtid, men visst arbete sker enligt schema under kväll och helg. Det är meriterande om du kan arbeta under hela eller större delen av semesterperioden (v.26-33). Låter detta som ett arbete för dig i sommar? Urval och intervju sker löpande, varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
