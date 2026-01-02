Semestervikariat Servicepersonal till Vårdnära servicetjänster, Karlskrona
Region Blekinge / Servicepersonaljobb / Karlskrona Visa alla servicepersonaljobb i Karlskrona
2026-01-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Området Logistik är en central del av Regionservice och har ett viktigt uppdrag: att stödja Region Blekinges verksamheter med materialförsörjning och transporter.
Vi spelar en avgörande roll i att underlätta vårdens dagliga arbete genom att beställa och leverera sjukvårdsmaterial, patienttextilier och personalkläder, transportera patienter, samt köra ut och hämta in varor och prover. Dessutom ansvarar vi för flyttar av verksamheter till nya lokaler, allt för att skapa en smidig och effektiv vardag för regionens verksamheter.
Tillsammans är vi en verksamhet som stöttar hela Region Blekinge, med målet att skapa en effektiv och välfungerande logistik som gör skillnad varje dag.
Om jobbet
Vårdnära servicetjänster
Vårdnära servicetjänster är en viktig del av Region Blekinge, och inom denna avdelning hanterar vi bland annat personalkläder. Här bidrar vi till att skapa smidiga flöden och god service för Region Blekinges medarbetare. På avdelningen för vårdnära service säkerställer vi att vårdavdelningar/mottagningar har material och textilier så att de kan vårda patienter. Detta arbete är en avgörande del i att möjliggöra trygg och säker vård, samtidigt som vi stöttar vårdpersonalens dagliga arbete med högkvalitativa leveranser och service.
Som servicepersonal hos oss arbetar du med att hantera tvätt och förbrukningsartiklar för vårdavdelningarna. Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
- Beställa, ta emot och packa upp textilier och förbrukningsmaterial.
- Samarbeta med vårdpersonalen för att säkerställa smidig hantering.
Arbetet är både socialt och strukturerat, med många kontaktytor inom sjukhusområdet. Det ställer krav på noggrannhet, ansvarskänsla och en vilja att leverera högkvalitativ service. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där ordning och reda är avgörande för att nå våra gemensamma mål.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Semestervikariatet omfattar ca 8-10 veckor, med start vecka 24. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta hela perioden.
Urval, intervjuer samt introduktion kommer ske löpande under våren, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig som är över 18 år vid anställningens start och har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning eller annan relevant erfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav, och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av servicearbete och god datorvana.
Som person är du noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, med en naturlig förmåga att samarbeta och möta andra med ett gott bemötande. Du trivs både med att arbeta självständigt och som en del av ett team, och din positiva inställning gör att du ser fram emot att bidra till ett bra arbetsklimat. Vi söker dig som, precis som vi, tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bifoga dina betyg eller terminsbetyg från avslutad eller pågående gymnasieutbildning/yrkesutbildning.
Ta chansen att bli en viktig del av Region Blekinges serviceorganisation och bidra till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot din ansökan!
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Enheten för Logistik och Måltidsservice, består av avdelningar inom kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt resursenhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Sara Yngsell 0454-732940 Jobbnummer
9667133