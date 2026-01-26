Semestervikariat på Umgåsen - socionom eller likvärdig utbildning
2026-01-26
Dina arbetsuppgifter
På Umgåsen arbetar du främst med råd och stöd till föräldrar och barn kring umgänget som sker på Umgåsen. Vid umgängespass arbetar du tillsammans med kollegor och observerar samt ger stöd och rådgivning till barnen och till föräldrarna under umgängestiden. Ibland arbetar du även med egna umgängen. Du kommer även att täcka upp för umgängen som är hos Umgåsens mobila team. Det mobila teamet arbetar utanför Umgåsens lokaler för att möta upp behoven av mer praktiskt stöd för barnen vid umgängen.
Information och kommunikation gällande ärenden är mycket viktigt i verksamheten liksom samverkan med socialtjänst. I arbetet ingår även att föra journal, skriva målreflektioner och tillkommande administrativt arbete.
På Umgåsen ges du möjlighet till ett varierat arbete där du får se relationer mellan barn och föräldrar växa fram och stärkas. Du erbjuds ett arbete som kräver att du är snabbtänkt och kan agera såväl som ge stöd direkt i det pågående umgänget.
Arbetstider som sommarvikarie är oftast arbete fram till ca 19.00 måndag-torsdag, fram till 18.00 fredagar och helger 8.00-18.00. I ditt schema kommer du även att ha en hel del sammanhängande lediga dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående socionomutbildning där du minst har läst termin 5 (klar med juridken och praktiken) alternativt examen i likvärdig utbildning.
Om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn eller annat socialt arbete är det meriterande.
För att trivas hos oss på Umgåsen ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga och ett lyhört förhållningssätt till dina kollegor. I ditt arbete är du relationsskapande och du trivs med samarbete såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. På Umgåsen arbetar vi med feedback mellan teammedlemmar och du ser detta som en självklarhet för att kunna fortsätta att utvecklas tillsammans.
Som medarbetare är du även initiativtagande och vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling, och du är både ansvarstagande och självgående. Du har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter i arbetet och förmågan att anpassa dig efter situationen. Sist men inte minst har du även förmågan att uttrycka dig klart, koncist och välstrukturerat i skrift.
Om arbetsplatsen
Umgåsen ingår i avdelning IFO Insats och vi arbetar med stöd vid umgänge. Verksamheten arbetar på uppdrag från socialtjänsten, både med barn med separerade föräldrar och familjehemsplacerade barn och deras föräldrar.
På Umgåsen har vi en öppen och inkluderande stämning. Tillsammans skapar vi en positiv stämning med humor, glädje och nära samarbete där vi kan utbyta tankar och funderingar i vårt arbete. I verksamheten arbetar idag tolv socialsekreterare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Semestervikariat på 8-10 veckor
Omfattning: 75%
Antal tjänster: 1-2 sommarvikarier
Tillträde: Semestervikariat v.25-35, önskvärt om man kan arbeta timmar från april.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas digitalt v.10-11.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Du behöver innan anställning visa upp examensbevis/studieintyg från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.
