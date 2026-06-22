Semestervikariat måndag-fredag dag och kvällar under juni, juli och augusti
Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2026-06-22
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Semestervikariat inom hemtjänsten
Period: Juni–september
Arbetstid: Måndag–fredag
Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarie inom hemtjänsten under sommaren och tidig höst. Arbetet innebär att ge stöd och omsorg till äldre i deras hem, exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning och social samvaro.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och empatisk
Tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska
Körkort är meriterande
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB
(org.nr 559000-8255)
184 40 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973972