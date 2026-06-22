Semestervikariat måndag till fredag under juni, juli och augusti

Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Österåker
2026-06-22


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Semestervikariat inom hemtjänsten

Period: Juni–september

Arbetstid: Måndag–fredag

Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarie inom hemtjänsten under sommaren och tidig höst. Arbetet innebär att ge stöd och omsorg till äldre i deras hem, exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning och social samvaro.

Vi söker dig som:

Är ansvarstagande och empatisk

Tycker om att arbeta med människor

Kan arbeta självständigt och i team

Har goda kunskaper i svenska

Körkort är meriterande

Vi erbjuder:

Ett meningsfullt och varierande arbete

Introduktion och stöd från erfarna kollegor

Trevlig arbetsmiljö

Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren

Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB (org.nr 559000-8255)
184 40  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9973975

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